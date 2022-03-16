Ukrayna merkezli Interpipe güvenlik risklerini azaltmak için üretimi askıya aldı

Çarşamba, 16 Mart 2022 11:19:16 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe çalışanları için güvenlik risklerini azaltmak, savaş sırasında varlık ve ekipmanların tahribata uğrama riskini en aza indirmek amacıyla tesislerindeki üretimi askıya aldığını açıkladı.

Bu önlemler yakın vadede şirketin gelirlerinde azalmaya, finansal performansının ve nakit akışı pozisyonunun bozulmasına neden olacak.

Öte yandan Dniprosteel tesisi, NTRP ve Niko Tube üretim tesisleri de dahil olmak üzere şirketin Ukrayna’daki başlıca üretim varlıkları saldırılardan doğrudan etkilenmedi ve hasar almadı.