Interpipe, ArcelorMittal’in Romanya’daki boru tesisini satın alarak AB’deki varlığını genişletiyor

Basında çıkan haberlere göre Ukraynalı çelik boru ve demir yolu ürünleri üreticisi Interpipe, Lüksemburg merkezli ArcelorMittal’in Romanya’da bulunan bağlı kuruluşu ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.’yı satın almak üzere anlaşma imzaladı. Interpipe’ın AB’deki üretim ayak izini stratejik olarak genişletmesini sağlayacak söz konusu alım için onay bekleniyor.

AB’de boru üretiminin güçlendirilmesi

Bu tesis, Interpipe’a AB pazarı içinde doğrudan üretim kapasitesi kazandırarak Avrupalı müşterilere daha yakın olmasını sağlayacak ve tedarik zincirlerini kısaltacak.

Söz konusu alım, özellikle Avrupa’da ticaret düzenlemeleri, lojistik ve müşteri gerekliliklerinin yerel üretimi giderek öne çıkardığı koşullarda Interpipe’ın başlıca ihracat pazarlarında boru işleme ve bitirme faaliyetlerini genişletme stratejisiyle uyumlu.

Bu alım Interpipe’ın:

AB içinde endüstriyel boru portföyünü genişletmesini,

Avrupa’daki altyapı, mühendislik ve endüstriyel projelere erişimini güçlendirmesini,

Yerel üretim kapasitesini artırarak ihracata bağımlılığı azaltmasını,

Romanya’daki tesisi mevcut Avrupa satış ve dağıtım ağına entegre etmesini sağlıyor.

Romanya’daki tesisin satın alınması, ticari savunma önlemleri ve karbonla ilgili düzenlemelerin önem kazandığı pazarlarda, yerel üretim, sertifikasyon ve tedarik zinciri dayanıklılığının giderek daha kritik hale geldiği bir dönemde Interpipe’ın uzun vadeli rekabetçilik stratejisini destekliyor.