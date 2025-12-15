 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Interpipe,...

Interpipe, ArcelorMittal’in Romanya’daki boru tesisini satın alarak AB’deki varlığını genişletiyor

Pazartesi, 15 Aralık 2025 12:27:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Ukraynalı çelik boru ve demir yolu ürünleri üreticisi Interpipe, Lüksemburg merkezli ArcelorMittal’in Romanya’da bulunan bağlı kuruluşu ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.’yı satın almak üzere anlaşma imzaladı. Interpipe’ın AB’deki üretim ayak izini stratejik olarak genişletmesini sağlayacak söz konusu alım için onay bekleniyor.

AB’de boru üretiminin güçlendirilmesi

Bu tesis, Interpipe’a AB pazarı içinde doğrudan üretim kapasitesi kazandırarak Avrupalı müşterilere daha yakın olmasını sağlayacak ve tedarik zincirlerini kısaltacak.

Söz konusu alım, özellikle Avrupa’da ticaret düzenlemeleri, lojistik ve müşteri gerekliliklerinin yerel üretimi giderek öne çıkardığı koşullarda Interpipe’ın başlıca ihracat pazarlarında boru işleme ve bitirme faaliyetlerini genişletme stratejisiyle uyumlu.

Bu alım Interpipe’ın:

  • AB içinde endüstriyel boru portföyünü genişletmesini,
  • Avrupa’daki altyapı, mühendislik ve endüstriyel projelere erişimini güçlendirmesini,
  • Yerel üretim kapasitesini artırarak ihracata bağımlılığı azaltmasını,
  • Romanya’daki tesisi mevcut Avrupa satış ve dağıtım ağına entegre etmesini sağlıyor.

Romanya’daki tesisin satın alınması, ticari savunma önlemleri ve karbonla ilgili düzenlemelerin önem kazandığı pazarlarda, yerel üretim, sertifikasyon ve tedarik zinciri dayanıklılığının giderek daha kritik hale geldiği bir dönemde Interpipe’ın uzun vadeli rekabetçilik stratejisini destekliyor.


Etiketler: Boru Borular Ukrayna BDT Çelik Üretimi Devralım & Birleşme Interpipe 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %1 geriledi

16 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ithalatı 2025’in Ağustos ayında %10 azaldı

15 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları değişmedi ya da biraz gevşedi

11 Ara | Boru

Çin'de iç ve dış piyasalara verilen çelik boru teklifleri bölgesel üretim duruşları sayesinde yatay

10 Ara | Boru

EUROFER: AB’de boru üretimi 2025’in ikinci çeyreğinde %0,2 geriledi, talebe yönelik beklentiler olumsuz

08 Ara | Çelik Haberler

East Pipes Suudi Arabistan'da 130 milyon $’lık sözleşme imzaladı

08 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları hammadde fiyatlarının desteğiyle yukarı eğilimli yatay

05 Ara | Boru

Fransa’nın çelik ithalat değeri 2025’in Ocak-Eylül döneminde %10,7 düştü

05 Ara | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri 2025’in Ocak-Eylül döneminde %3,5 geriledi

05 Ara | Çelik Haberler

Ukraynalı Interpipe Almanya’daki yeni köprü projesi için yapısal boru tedarik etti

05 Ara | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları
Dış Çap:  21 - 219 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 3 mm
NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör
Tesisat Boruları
Dış Çap:  21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı:  2,6 - 5 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Sanayi Boruları
Dış Çap:  21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı:  0,7 - 12 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis