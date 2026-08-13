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Interpipe alternatif lojistik rotaları üzerinden ihracat sevkiyatlarını sürdürüyor

Perşembe, 13 Ağustos 2026 13:55:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı çelik boru ve demir yolu ürünleri üreticisi Interpipe, Rusya'nın füze ve insansız hava aracı saldırılarının ardından Ukrayna'daki limanların fiilen ablukaya alınmasına rağmen küresel pazarlardaki müşterilerine ürün sevkiyatlarını sürdürdüğünü duyurdu.

Şirket, Temmuz sonunda gerçekleştirilen saldırılar sebebiyle Odesa ve Mykolaiv bölgelerindeki liman faaliyetlerinin aksadığını ve ihracat için bu limanları kullanamadığını ifade etti.

Avrupa'daki müşterilere teslimatlar kara yoluyla devam ediyor

Interpipe, müşterilerinin büyük bölümünün Avrupa'da yer aldığını ve söz konusu müşterilerine tam zamanında teslimat gerçekleştirmek için çoğunlukla kara yolu taşımacılığını kullandığını aktardı.

Interpipe Satın Alma ve Lojistik Operasyonları Direktör Yardımcısı Oleksiy Yanovsky, yakıt sıkıntısı ve artan yakıt fiyatlarının lojistik maliyetleri etkilediğini ancak bu sorunların limanların kapanmasına kıyasla daha yönetilebilir olduğunu vurguladı.

İhracat sevkiyatları Avrupa'daki bir limana yönlendirildi

Öte yandan Interpipe, Odesa bölgesindeki limanlarda yaşanan aksaklıkların Kuzey Amerika ve Orta Doğu'ya yönelik ihracat rotalarını etkilediğine dikkat çekti. Geçmişte yaşanan aksaklıklarda lojistik güzergâhlarını değiştirme konusunda edindiği deneyimden yararlanarak bu bölgelerdeki müşterilerine yönelik sevkiyatlarını Avrupa'daki bir liman üzerinden gerçekleştirmeye başladığını vurguladı.

Yanovsky, “İhracat faaliyetleri yürüten bir şirket olarak Interpipe'ın satış ağı oldukça geniş. Başlıca müşterilerimiz Ukrayna dışında bulunuyor. Bu nedenle lojistik biriminin görevi yükü müşteriye ulaştıracak bir çözüm bulmak. Şu ana kadar bunu başarmayı sürdürüyoruz,” dedi.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi Interpipe 

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