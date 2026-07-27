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Interpipe Ukrayna hükümetinin çelik ihracatçılarının dış pazarlara erişimini korumasını istiyor

Pazartesi, 27 Temmuz 2026 12:02:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı çelik boru ve demir yolu ürünleri üreticisi Interpipe, Avrupa Birliği'nin çelik ithalatına yönelik yeni kota sisteminin yerel çelik sektörü için ilave zorluklar yarattığı uyarısında bulunarak Ukrayna hükümetine ihracatçıların dış pazarlara erişimini korumaya devam etmesi çağrısında bulundu.

Ekonomik Strateji Merkezi tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Interpipe Kamu İlişkileri Direktörü Nataliya Sydoruk, şirketin tam kapsamlı savaşın başlamasından bu yana cephe hattına yakınlıktan kaynaklanan güvenlik riskleri, enerjiyle ilgili sorunlar ve iş gücü sıkıntısı gibi çok sayıda zorluğa uyum sağlamak zorunda kaldığını söyledi. AB'nin 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren vergiye tabi kota sisteminin de şirket açısından yeni ve önemli bir zorluk haline geldiğini dile getirdi.

Gümrüksüz kota yakında tükenebilir

Sydoruk, Interpipe'ın Temmuz ayının ilk 22 günü içinde AB'ye yönelik dikişsiz boru ihracatı için tanımlanan üç aylık gümrüksüz kotasının önemli bir bölümünü kullandığını dile getirdi.

Bununla birlikte kotanın gelecek ay tükenmesinin muhtemel olduğunu, bunun ardından AB'ye yapılan ihracatın %50 oranında ilave ithalat vergisine tabi olacağını vurguladı.

Interpipe kota hesaplamasının revize edilmesini istiyor

Sydoruk, Avrupa Komisyonuna Ukrayna'nın dikişsiz boru kotasının hesaplanmasında teknik bir hata olarak nitelendirdiği durumun düzeltilmesi yönündeki çağrısını yineledi. Interpipe, resmi istatistiklerden ayrışan Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinin kullanılmasının Ukrayna'nın yıllık gümrüksüz kotasının olması gerekenden en az %30 daha düşük olarak belirlenmesine yol açtığına dikkat çekti.

İhracatçılar artan zorluklarla karşı karşıya

Öte yandan Sydoruk, ihracatın alternatif pazarlara yönlendirilmesi ihtimali konusunda da uyarıda bulundu. Çinli dikişsiz boru üreticilerinin AB'nin ayırdığı kotaları zaten tükettiklerini ve fazla üretimlerini diğer ihracat pazarlarına yönlendirdiklerini, bu durumun da rekabeti artırdığını aktardı. Ukrayna limanlarına yönelik tekrarlanan saldırıların neden olduğu devam eden lojistik aksaklıkların ihracatçılar için ilave zorluklar yarattığını söyledi.

Sydoruk, Ukrayna hükümetinin son kabine değişikliğine rağmen ihracatçıların dış pazarlara erişimini desteklemeyi ve Ukrayna Ticaret Temsilciliği'nin çalışmalarına ilişkin sorunları ele almayı sürdüreceğini umduğunu belirtti. İhracat gelirlerinin döviz girişinin sağlanması ve Ukrayna devlet bütçesinin desteklenmesi açısından hayati önem taşımaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Boru Borular Ukrayna BDT Çelik Üretimi Kota ve Vergiler Görüş Interpipe 

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