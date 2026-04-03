 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Interpipe,...

Interpipe, ArcelorMittal’in Romanya’daki boru tesisinin alımını tamamladı

Cuma, 03 Nisan 2026 15:42:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı çelik boru ve demir yolu ürünleri üreticisi Interpipe, Lüksemburg merkezli ArcelorMittal’in Romanya’da bulunan bağlı kuruluşu ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.’nın alımını 31 Mart 2026 itibarıyla tamamladığını açıkladı.

Söz konusu alım, şirketin Avrupa’daki varlığını genişletme ve bölgedeki konumunu güçlendirme stratejisinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

AB’de ilk üretim platformu

Interpipe, söz konusu alımın şirketin AB’deki ilk üretim platformu olduğunu belirterek uluslararası büyüme açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Şirket, Romanya’daki tesisin Ukrayna’daki entegre operasyonlarını tamamlayacağını ve hem coğrafi çeşitlenme hem de teknolojik entegrasyon açısından katkı sağlayacağını ifade etti.

AMTP tesisi, 168,3-406,4 mm çapında dikişsiz çelik boru üretimi yapan önemli bir üretim merkezi olarak öne çıkıyor.

Interpipe, söz konusu tesisin entegrasyonu ile:

  • üretim kapasitesini artırmayı,
  • tedarik zinciri verimliliğini iyileştirmeyi,
  • teslimat güvenilirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Şirket ayrıca kendi teknolojik uzmanlığını tesisin mevcut yetkinlikleriyle birleştirerek operasyonel sinerji elde etmeyi planlıyor.


Etiketler: Boru Borular Ukrayna BDT Çelik Üretimi Devralım & Birleşme Interpipe 

Benzer Haber ve Analizler

Interpipe, ArcelorMittal’in Romanya’daki boru tesisini satın alarak AB’deki varlığını genişletiyor

15 Ara | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru teklifleri jeopolitik sorunlara rağmen hammadde fiyatları sayesinde artış kaydetti

01 Nis | Boru

TenarisSaudiSteelPipes, Saudi Aramco’ya petrol ve doğal gaz borusu tedarik edecek

31 Mar | Çelik Haberler

Kanada’da ve ABD’de sondaj kulelerinin sayısı düştü - 13. Hafta, 2026

31 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı 2026’nın Ocak ayında %38,7 arttı

30 Mar | Çelik Haberler

Birinci çeyrek sona ererken AB’nin çelik ithalat kotalarının çoğu tükendi, bazı ürünlerde kota kullanımı %90’ı aştı

27 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin standart boru ithalatı 2026’nın Ocak ayında %9 artış kaydetti

27 Mar | Çelik Haberler

Çin iç piyasasında boru fiyatları hammadde desteği sayesinde yukarı yönlü ya da yatay seyretti

26 Mar | Boru

ABD’nin OCTG boru ihracatı 2026’nın Ocak ayında %30,7 arttı

26 Mar | Çelik Haberler

Arabian Pipes ve Aramco çelik boru tedariki için bir sözleşme daha imzaladı

26 Mar | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları
Dış Çap:  21 - 219 mm
Et Kalınlığı:  1,5 - 3 mm
NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör
Tesisat Boruları
Dış Çap:  21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı:  2,6 - 5 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Sanayi Boruları
Dış Çap:  21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı:  0,7 - 12 mm
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis