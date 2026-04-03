Interpipe, ArcelorMittal’in Romanya’daki boru tesisinin alımını tamamladı

Ukraynalı çelik boru ve demir yolu ürünleri üreticisi Interpipe, Lüksemburg merkezli ArcelorMittal’in Romanya’da bulunan bağlı kuruluşu ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.’nın alımını 31 Mart 2026 itibarıyla tamamladığını açıkladı.

Söz konusu alım, şirketin Avrupa’daki varlığını genişletme ve bölgedeki konumunu güçlendirme stratejisinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

AB’de ilk üretim platformu

Interpipe, söz konusu alımın şirketin AB’deki ilk üretim platformu olduğunu belirterek uluslararası büyüme açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Şirket, Romanya’daki tesisin Ukrayna’daki entegre operasyonlarını tamamlayacağını ve hem coğrafi çeşitlenme hem de teknolojik entegrasyon açısından katkı sağlayacağını ifade etti.

AMTP tesisi, 168,3-406,4 mm çapında dikişsiz çelik boru üretimi yapan önemli bir üretim merkezi olarak öne çıkıyor.

Interpipe, söz konusu tesisin entegrasyonu ile:

üretim kapasitesini artırmayı,

tedarik zinciri verimliliğini iyileştirmeyi,

teslimat güvenilirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Şirket ayrıca kendi teknolojik uzmanlığını tesisin mevcut yetkinlikleriyle birleştirerek operasyonel sinerji elde etmeyi planlıyor.