Interpipe CEO’su: AB’nin kota değişiklikleri Ukrayna çelik sektöründeki krizi derinleştirebilir

Reuters’ta yer alan bir habere göre Interpipe CEO’su Luca Zanotti, Avrupa Birliği’nin planladığı kota değişikliklerinin savaş nedeniyle ciddi şekilde zayıflayan Ukrayna çelik sektörü üzerindeki baskıyı daha da artırabileceği konusunda uyardı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere AB geçtiğimiz ay ülke bazında çelik ithalat kotalarını 1 Temmuz itibarıyla düşüreceğini ve kotaları aşan tonajlara mevcut %25’e kıyasla %50 oranında vergi uygulayacağını açıklamıştı. Söz konusu önlemler AB çelik sektörünü küresel üretim fazlasına karşı korumayı amaçlarken, bazı AB’li milletvekilleri Ukrayna için daha yüksek ithalat kotalarının korunmasını destekledi.

Zanotti, AB’nin bir yıldan kısa süre önce Ukrayna’ya Haziran 2028’e kadar geçerli olmak üzere üç yıllık muafiyet tanımasına rağmen Ukrayna çıkışlı çeliğin ülkelere özel kısıtlamalara tabi olacağını söyledi. Zanotti basına yaptığı açıklamada, “Bir yandan Ukrayna’yı destekleyeceğiz deyip diğer yandan bu ülkenin çok önemli bir itici gücü olan sanayi sektörüne zarar veremezler,” ifadelerini kullandı.

Ukrayna çelik sektörü ciddi baskı altında

Zanotti, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna’nın çelik üretiminin %80’e varan oranda gerilediğini belirterek AB’nin kısıtlamalarının uzun vadeli ekonomik zarara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Zanotti ayrıca sektörün halihazırda iş gücü açığı, elektrik sıkıntısı ve Avrupa’daki en yüksek elektrik maliyetleriyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

İhracat ve gelir kayıpları artabilir

Ukrayna Madencilik ve Metalürji Sektörü Birliğine göre çelik ihracatındaki düşüş, Ukrayna’nın yıllık döviz gelirini en az 1,2 milyar $ azaltabilir ve vergi gelirlerinde yaklaşık 17,5 milyar UAH (398 milyon $) düşüşe yol açabilir. Savaş öncesinde Ukrayna çelik sektörü ülke ihracatının yaklaşık üçte birini oluşturuyor ve yılda 20 milyar $’ın üzerinde döviz geliri sağlıyordu. Sektör ayrıca Rus birliklerinin doğudaki Donetsk bölgesinde ilerlemesinin ardından bazı büyük ölçekli tesislerini kaybetti.