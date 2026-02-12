Interpipe teflon sızdırmazlık halkalı OCTG boru üretimine başladı

Ukraynalı çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, politetrafloroetilen (teflon) sızdırmazlık halkaları ile donatılmış petrol ve doğal gaz sondaj borusu (OCTG) üretimine başladığını açıkladı. Şirket bu adımla petrol ve doğal gaz pazarındaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

ABD’den tedarik edilen özel halkalar Interpipe’ın üretim sürecine entegre edilirken, işleme faaliyetleri Interpipe Niko Tube tesisinde gerçekleştirildi.

Artırılmış basınç dayanımı ve daha uzun kullanım ömrü

Teflon sızdırmazlık halkaları genellikle dış basınca karşı direnci artırmak ve iç basınca karşı ek sızdırmazlık sağlamak amacıyla kullanılıyor. Bu çözüm küresel petrol ve doğal gaz pazarında yaygın olarak bilinse de halen niş bir ürün segmenti olarak değerlendiriliyor.

Gelişmeyle ilgili yorum yapan Avrupa OCTG Satış Müdürü Bartłomiej Kania, söz konusu teknolojinin başarıyla uygulanmasıyla Interpipe’ın bu tür çözümleri sunabilen sınırlı sayıdaki nitelikli tedarikçi arasına girdiğini ve önde gelen küresel sektör oyuncularıyla aynı ligde yer aldığını ifade etti.

Teflon sızdırmazlık halkalı boruların Interpipe’In ürün portföyüne dahil edilmesi, şirketin petrol ve doğal gaz çıkarma projelerinde güvenilir bir iş ortağı olarak konumunu daha da güçlendiriyor.