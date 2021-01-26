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Ukrayna merkezli DMK 2 No’lu sürekli döküm makinesi için çelik döküm tezgahını faaliyete soktu

Salı, 26 Ocak 2021 17:19:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli Dneprovsky Integrated Iron and Steel Works (DMK), konvertöründe 2 No’lu sürekli döküm makinesi için yeni çelik döküm tezgahını faaliyete başlattığını açıkladı.

Geçen yıl Novokramatorsk mühendislik tesisinden temin edilen yeni ünite, DMK’nin çelik üretimini kolayca kontrol etmesini ve genel olarak çelik döküm faaliyetinin önemli oranda kolaylaşmasını sağlayacak. Yeni tezgahın yükleme kapasitesi 250-260 mt seviyesinde ve dökümhanenin bir döküm başına sahip olduğu kapasiteye benzer seviyede. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, eski tezgahın kapasitesi 230 mt seviyesindeydi. Şirketin yeni ekipmanı Metinvest-Promservice LLC tarafından kuruldu.


Etiketler: Ukrayna  çelik üretimi  BDT  |  benzer haberler »


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