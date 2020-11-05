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Ukrayna elektrik fiyatlarını artırıyor

Perşembe, 05 Kasım 2020 17:04:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna Devlet Enerji ve Kamu Hizmetleri Düzenleme Komisyonu, Ukrenergo tarafından yapılan elektrik taşıma işlerinin fiyatlarını revize etti. Böylece, 1 Aralık itibarıyla fiyatlar %30,2 artarak 312,76 UAH/MWh seviyesine yükselecek.

Ukrenergo Başkanı Volodymyr Kudritskiy, “Fiyatlarda belirgin bir artış yapma niyetimiz yok. Ayrıca, fiyatın aynı kalmasını istiyorduk ancak şu an için mevcut masrafları karşılamaması sebebiyle fiyatları aynı seviyede tutmamız mümkün değil,” şeklinde konuştu.

Daha önce Ukrenergo, 1 Kasım itibarıyla fiyatları 2,7 kat artırarak 640 UAH/MWh seviyesine çıkarmayı planlamıştı. Bunun karşılığında ArcelorMittal Kryviy Rih, Meclis Enerji, Konut ve Kamu Hizmetleri Komitesi Başkanı Andriy Herus’tan fiyatlardaki artışı 2021 yılı sonuna kadar durdurmasını talep etmişti.


Etiketler: BDT  Ukrayna  |  benzer haberler »


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