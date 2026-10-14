Ferrexpo'nun dokuz aylık üretimi doğrudan indirgenmiş pelet üretimindeki güçlü artışa rağmen geriledi

İsviçre merkezli olan ve Ukrayna'da demir cevheri varlıkları bulunan madenci Ferrexpo bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte şirketin toplam ticari üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %19 düşüşle 779.975 mt'a geriledi. Pelet üretimi ise çeyreklik bazda %23,6 düşüşle 656.650 mt seviyesinde gerçekleşti.

2026 yılının ilk dokuz ayında Ferrexpo'nun toplam ticari üretimi yıllık %53,9 düşüşle 2,33 milyon mt olurken, pelet üretimi yıllık %27,3 azalarak 2,04 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Üçüncü çeyrekte şirketin %67 tenörlü doğrudan indirgenmiş pelet üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %13,4 düşüşle 141.220 mt'a, %65 tenörlü birinci kalite pelet üretimi ise %26 azalarak 515.430 mt'a geriledi.

Öte yandan Ocak-Eylül döneminde Ferrexpo'nun %67 tenörlü doğrudan indirgenmiş pelet üretimi yıllık %272,1 artışla 304.391 mt'a yükselirken, %65 tenörlü birinci kalite pelet üretimi yıllık %36,3 düşüşle 1,74 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Ferrexpo, Ağustos ayında üretimin geçici olarak durdurulmasının ve Eylül ayında bir pelet üretim hattının yeniden devreye alınmasının üçüncü çeyrekteki üretim düşüşünde etkili olduğunu belirtti.

Şirket, 21 Eylül tarihinde hissedarların onayını almasının ardından Eylül ayında yaklaşık 100 milyon $ tutarında öz sermaye finansmanı sağladı. Ferrexpo'ya göre elde edilen kaynak, şirketin bilançosunu güçlendirdi ve üretim faaliyetlerinin yeniden başlamasına olanak tanıdı.

Karadeniz'deki lojistik aksaklıklar ihracatı sınırlamaya devam ediyor

Üretimin yeniden başlamasına rağmen Ferrexpo, Ukrayna limanlarına erişimin kısıtlı olması ve sınırlı ihracat olanakları nedeniyle faaliyetlerinin savaş öncesi kapasitenin önemli ölçüde altında kalmaya devam ettiğini belirtti.

Şirket ayrıca teminatlı ticaret finansmanı sağlanmasına yönelik görüşmelerin ilerlediğini bildirdi. Ancak Karadeniz üzerinden gerçekleştirilen ihracat sevkiyatlarındaki aksaklıklar, ilgili satış sözleşmesi kapsamında teslimat yapabilme kabiliyetini etkilediğinden nihai anlaşmaların imzalanmasını geciktirdi.