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UK Steel enerji maliyetlerini düşürecek Endüstriyel Stratejiyi destekliyor

Salı, 24 Haziran 2025 11:40:03 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli ticaret birliği UK Steel, üç önerisini de benimseyen hükümetin rekabetçi endüstriyel elektrik fiyatları sunmak üzere açıkladığı modern Endüstriyel Stratejiyi memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Şebeke ücreti geri ödeme oranının Almanya ve Fransa’da olduğu gibi %60’dan %90’a çıkarılarak İngiliz çelik üreticilerine yıllık 14,5 milyon £ tasarruf sağlanması; çelik sektörüne elektrik faturaları aracılığıyla ödenen karbon vergilerini telafi eden dolaylı karbon maliyeti geri ödemesinin devam ettirilmesi; 2027 yılından itibaren uygun üreticiler için elektrik fiyatlarını 43 £/MWh’a kadar indirmesi beklenen İngiliz Endüstriyel Rekabetçilik Planı söz konusu öneriler arasında yer alıyor.

Elektrik maliyetlerindeki bu etkili kesintiye rağmen İngiltere ile Avrupa’da elektrik maliyetleri arasındaki 10-16 £/MWh farkın sürmesi, İngiltere çelik sektörünün faturalarına yılda 36 milyon £ yansıtıyor. UK Steel, söz konusu farkın İngiltere’nin doğal gazlı enerji üretimine olan bağımlılığından kaynaklanan toptan elektrik maliyetlerden kaynaklandığını belirtti.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi 

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