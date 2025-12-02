UK Steel: Elektrik ark ocaklı çelik üretim kapasitesinin artmasıyla İngiltere hurda arz sıkıntısıyla karşı karşıya

İngiltere merkezli ticaret birliği UK Steel ve birliğe bağlı Döngüsel Çelik Alt Komitesi tarafından yayımlanan yeni raporda, yerel elektrik ark ocaklı çelik üretim kapasitesinin artması sebebiyle İngiltere’nin hurda arzında ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuldu.

İngiltere’de her yıl yaklaşık 10 milyon mt hurda üretilmesine rağmen bunun %80’den fazlasının ihraç edildiği, ihraç edilen hurdanın nihai mamul olarak ülkeye geri döndüğü ve yerel üreticileri olumsuz etkilediği ifade edildi.

İhracat pazarlarının genellikle kirletici madde oranı yüksek olan hurda almayı kabul ettiği, maliyetleri düşük ve kullandıkları teknolojiler daha gelişmiş olan yabancı hurda işleyicilerinin İngiltere’den ithal ettikleri hurdayı daha yüksek kaliteli hammaddeye dönüştürdüğü vurgulandı. Öte yandan önceden elektrik ark ocağı segmentinin güçlü olmaması nedeniyle yerel hurda işleyicilerinin modern öğütme, ayıklama ve arıtma teknolojilerine yatırım yapmadığı dile getirildi. Ancak İngiltere çelik sektöründe başlayan yeniden yapılanma süreciyle birlikte bu dengesizliğin önemli bir rekabet dezavantajı oluşturduğu belirtildi.

Elektrik ark ocağı bazlı üretime geçişle hurda talebi rekor kıracak

Çelik üreticilerinin elektrik ark ocağı bazlı üretime geçiş yapmasıyla hurda talebinin artması bekleniyor. Rapora göre hurda tüketiminin 2050 yılına kadar yaklaşık üç kat artarak yıllık yaklaşık 7 milyon mt seviyesine çıkabileceği ve daha ılımlı bir senaryoda dahi talebin yaklaşık 4,2 milyon mt olacağı düşünülüyor. Tata Steel UK’in Port Talbot’taki yeni elektrik ark ocaklı üretim kapasitesinden gelecek hurda talebi, 2027 yılından itibaren %70 artışla 2 milyon mt seviyesine çıkacak. Dolayısıyla gerekli adımlar atılmadığı takdirde İngiltere, elektrik ark ocağı bazlı üretime geçiş için gerekli yüksek kalite hurdayı temin etmekte zorlanacak.

Hurda ekosistemi ve güvenlik riskleri modernizasyon ihtiyacını güçlendiriyor

İngiltere’de hurda arzının yaklaşık 3 milyon mt’unu kullanım ömrünü tamamlamış tüketim malları, 4 milyon mt’unu inşaat ve yıkım faaliyetleri ve 3 milyon mt’unu endüstriyel yan ürünler ile eski makineler oluşturuyor.

Bu malzemelerin büyük bir kısmı minimum düzeyde işleniyor ve düşük kalite olarak ihraç ediliyor. Ancak elektrik ark ocaklı üretim faaliyetleri, gelişmiş öğütme, ayıklama ve arıtma teknolojileriyle kirletici maddelerden arındırılmış hurda gerektiriyor.

Ayrıca hurda ekosistemine karışan lityum iyon bataryalardan kaynaklanan yangın ve güvenlik risklerinin artması nedeniyle yeni ve özel işleme protokollerine ihtiyaç olduğu da belirtiliyor.

Döngüsel Çelik Alt Komitesi, elektrik ark ocaklı üretime uygun hurda arzının güvence altına alınması için sektörün belirleyeceği standartlar oluşturulması önerisinde bulundu. Bu standartların, hurda kalitesini ve izlenebilirliğini iyileştireceğini, değirmen hurdası, HMS kalite hurda, elenmiş HMS I/II kalite hurda, ray, levha, talaş ve diğer kategoriler için net spesifikasyonlar belirleyeceğini ve gelecekte zorunlu hale gelmesi beklenen ulusal hurda standartlarının temelini oluşturacağını kaydetti.

Yapısal engeller hurda işleme potansiyelini sınırlandırıyor

Bununla birlikte yerel hurda piyasasının geliştirilmesi için hükümetin koordineli hareket etmesi gerektiğine dikkat çekildi. Yetersiz işleme kapasitesi, kalite standartlarının tutarlı şekilde uygulanmaması, yüksek endüstriyel enerji fiyatları ve yasal boşluklar gibi çeşitli sorunların İngiltere’nin hurdayı kendi tedarik zinciri içerisinde tutmasını engellediğinin altı çizildi.

Hurda ekosisteminin güçlendirilmesi için öneriler

İngiltere hükümetine rekabetçi döngüsel çelik ekonomisini desteklemek için endüstriyel, maliye, enerji ve çevre politikalarını uyumlu hale getirmesi çağrısında bulunuldu. Yapılan öneriler şu şekilde sıralandı:

Yerel hurda işleme altyapısına ve Port Talbot gibi elektrik ark ocaklı tesislere stratejik yatırım yapılması.

Demir yolu, su ve elektrik bağlantılarının iyileştirilmesi ve yangın önleme sistemlerinin güçlendirilmesi.

Gelişmiş geri dönüşüm teknolojileri için Ar-Ge desteği verilmesi.

İngiltere Endüstriyel Rekabetçilik Programı aracılığıyla endüstriyel enerji maliyetlerinin azaltılması.

Elektrik ark ocaklı çelik üretimine uygun hurda için ulusal standartlar getirilmesi.

Büyük ölçekli geri dönüşüm şirketlerine tek tip ruhsat verilmesi ve risk düzeyine göre denetim yapılması.

Bataryalar dahil olmak üzere uygun olmayan malzemelerin işlenmesi için kalite kontrol sistemlerinin güçlendirilmesi ve standartlaştırılmış prosedürler hazırlanması.

İhraç edilen tüm hurdaların tamamen yetkili tesislerden geldiğinden emin olmak için depolama ve ihracata yönelik kontrollerin sıkılaştırılması.

2025-2030 dönemi için aşamalı reformlar

Aynı zamanda Döngüsel Çelik Alt Komitesi, İngiltere’nin hurda ekosisteminin yeniden düzenlenmesi için çok aşamalı bir plan önerisinde de bulundu:

2026 yılının sonuna kadar gönüllü standartların kabul edilmesi, atık işleme muafiyetlerinde reformlar yapılması ve ilk ekonomik teşviklerin verilmesi.

2027 yılının sonuna kadar gönüllü standartlardan zorunlu ulusal standartlara geçiş yapılması ve elektrik ark ocaklı üretime uygun hurda arzının artırılması.

2028 yılının sonuna kadar hurda akışında dijital izlenebilirlik sistemlerinin kullanıma sunulması ve politikaların gözden geçirilmesi.

Sonuç olarak elektrik ark ocağı bazlı düşük emisyonlu çelik üretimi için yerel hurda işleme ekosisteminin güçlendirilmesinin elzem olduğu vurgulandı. İhraç etmek yerine hurdanın iç piyasada tutulması ve kalitesinin iyileştirilmesiyle yeni elektrik ark ocaklı üretim kapasitelerine yönelik hammaddenin güvence altına alınacağı, istihdamın korunacağı, ekonomik değerin artırılacağı ve İngiltere’nin döngüsel, düşük emisyonlu çelik üretiminde lider konumuna geleceği aktarıldı.