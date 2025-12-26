Liberty Steel Dalzell İngiltere hükümetinden aldığı siparişle faaliyetlerine yeniden başladı

İngiltere merkezli çelik üreticisi Liberty Steel’in bir yetkilisi, şirketin İskoçya’nın Motherwell kentinde bulunan Dalzell levha tesisinin, İngiltere hükümetinden alınan bir siparişin ardından yeniden faaliyete geçtiğini doğruladı. Şirket, söz konusu siparişi üretimin yeniden başlatılması yönünde kilit bir adım olarak nitelendirdi. Sözcü, yeniden başlatılan üretimin, yerel üretici British Steel’den tedarik edilen slablarla gerçekleştirildiğini belirtti.

Yetkili ayrıca, “Önümüzdeki aylarda seçilmiş projelerden oluşan bir portföyle üretimi kademeli olarak artırmayı hedefliyoruz,” diyerek, operasyonlar istikrar kazandıkça daha yüksek kapasite kullanımını destekleyecek ilave sözleşmelerin beklendiğine işaret etti.

Birleşik Krallık’ın tek büyük ölçekli levha üretim tesisi olan Dalzell, savunma ve altyapı uygulamaları, özellikle de deniz kuvvetlerine yönelik gemi inşası için çelik levha tedariki açısından stratejik öneme sahip kabul ediliyor. Yeniden başlatma kararı, kritik kamu yatırımları ile sanayi projeleri için yerli çelik tedarik zincirini güçlendirmeye yönelik daha geniş kapsamlı stratejilerle de örtüşüyor.