 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tata...

Tata Steel UK Port Talbot tesisine asit rejenerasyon tesisi kurması için Andritz’le anlaştı

Perşembe, 11 Aralık 2025 11:06:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Avusturya merkezli tesis ve ekipman tedarikçisi Andritz, Hindistan merkezli çelik üreticisi Tata Steel Limited’in İngiltere’de bulunan bağlı kuruluşu Tata Steel UK’den Galler’de bulunan Port Talbot tesisine yeni bir asit rejenerasyon tesisi kurması için sipariş aldığını duyurdu. Andritz’e göre yeni tesis Port Talbot’un sürdürülebilirlik çalışmaları ve gelecekteki asitleme hattı kapasite artırımı için önemli bir rol oynayacak.

Şirketin açıklamasına göre en yüksek çevresel performans standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanan yeni tesis daha düşük atık üretimi ile kaynak tüketimini daha verimli hale getirecek. Tesisin 2027 yılının sonunda devreye alınması beklenirken, yatırım tutarı paylaşılmadı.

Yüksek kapasiteli rejenerasyon sistemi

Asit rejenerasyon tesisi, saatte 6.340 litreye kadar atık asidi işleyebilecek kapasitede olacak ve bu sayede asitleme hattında kullanılan asidin yeniden değerlendirilmesine imkan tanıyacak. Andritz’e göre sistem asitleme sisteminin güncel kapasitesi olan 1,2 milyon mt ve planlanan 1,8 milyon mt’luk kapasiteye uygun şekilde tasarlanıyor.

Tata Steel Proje Müdürü Paul Boxer, “Yeni tesis yurt dışından yüksek tonajlarda asit ithal etme ve atıkları ihraç etme ihtiyacını ortadan kaldıracak. Asitleme faaliyetlerimizi karbonsuzlaştırma yolunda büyük bir adım atıyoruz,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: Yassı Ürünler İngiltere Avrupa Çelik Üretimi Tata Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 50. Hafta, 2025

11 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de spot yassı mamul fiyatları yatay, tüccarlar zayıf talep nedeniyle indirim vermeye devam ediyor

11 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Formosa Vietnam’da artan negatif beklentiler nedeniyle yerel sıcak rulo sac fiyatlarını indirdi

11 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı galvanizli sac teklifleri vadeli işlemler ve yerel fiyatlardaki düşüş sonucu geriledi

11 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı galvanizli sac teklifleri yatay, artan rekabet ve düşük karşı teklifler nedeniyle ticaret durma ...

11 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

AB’de sıcak rulo sac fiyatları yatay seyretse de bağlantılar sınırlı, SKDM kaynaklı endişeler sürüyor

11 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Ağustos ayında %23,7 düştü

11 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı 2025’in Ağustos ayında %4,2 arttı

11 Ara | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 11 Aralık 2025

11 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı galvanizli sac fiyatları 840$/mt CFR’a düştü

11 Ara | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis