Tata Steel UK Port Talbot tesisine asit rejenerasyon tesisi kurması için Andritz’le anlaştı

Avusturya merkezli tesis ve ekipman tedarikçisi Andritz, Hindistan merkezli çelik üreticisi Tata Steel Limited’in İngiltere’de bulunan bağlı kuruluşu Tata Steel UK’den Galler’de bulunan Port Talbot tesisine yeni bir asit rejenerasyon tesisi kurması için sipariş aldığını duyurdu. Andritz’e göre yeni tesis Port Talbot’un sürdürülebilirlik çalışmaları ve gelecekteki asitleme hattı kapasite artırımı için önemli bir rol oynayacak.

Şirketin açıklamasına göre en yüksek çevresel performans standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanan yeni tesis daha düşük atık üretimi ile kaynak tüketimini daha verimli hale getirecek. Tesisin 2027 yılının sonunda devreye alınması beklenirken, yatırım tutarı paylaşılmadı.

Yüksek kapasiteli rejenerasyon sistemi

Asit rejenerasyon tesisi, saatte 6.340 litreye kadar atık asidi işleyebilecek kapasitede olacak ve bu sayede asitleme hattında kullanılan asidin yeniden değerlendirilmesine imkan tanıyacak. Andritz’e göre sistem asitleme sisteminin güncel kapasitesi olan 1,2 milyon mt ve planlanan 1,8 milyon mt’luk kapasiteye uygun şekilde tasarlanıyor.

Tata Steel Proje Müdürü Paul Boxer, “Yeni tesis yurt dışından yüksek tonajlarda asit ithal etme ve atıkları ihraç etme ihtiyacını ortadan kaldıracak. Asitleme faaliyetlerimizi karbonsuzlaştırma yolunda büyük bir adım atıyoruz,” ifadelerini kullandı.