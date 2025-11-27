 |  Giriş 
İngiltere enerji maliyetlerini düşürmeye yönelik destek programı için istişare sürecini başlattı

Perşembe, 27 Kasım 2025 11:46:53 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere hükümeti, 2027 yılından itibaren bazı imalatçıların elektrik maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen yeni Britanya Endüstriyel Rekabetçilik Programı (BICS) için kamu istişare sürecini başlattığını açıkladı.

BICS kapsamında çelik gibi enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, elektrik maliyetlerine yansıyan bazı vergilerden muaf tutulabilecek. Böylece sanayide kullanılan elektrik maliyetlerinin 35-40£/MWh düşmesi ve programa uygun olan şirketlerin enerji faturalarının yaklaşık %25 oranında azalması bekleniyor.

Tata Steel UK: Program, çeliğin yeşil dönüşümü için kritik

BICS programını memnuniyetle karşılayan ülkedeki önde gelen çelik üreticilerinden Tata Steel UK, programın düşük karbonlu çelik üretimine geçiş sürecinde kritik destek sağlayabileceğini vurguladı.

Tata Steel UK Kamu İlişkileri Başkanı Tom Evans, “Bu program, İngiltere çelik sanayisinin onlarca yılın en büyük dönüşümünü gerçekleştirdiği bir dönemde imalat sektörü için hayati destek sunma potansiyeline sahip,” dedi. Evans, elektrik maliyetlerindeki düşüşün sanayi enerji maliyetlerinde eşit şartlar yaratabileceğini, uzun vadeli büyümeyi destekleyebileceğini ve ülke genelinde nitelikli istihdamı korumaya yardımcı olacağını belirtti.

Sürecin işleyişi

BICS için kamu istişare süreci 19 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu süre boyunca imalatçılar, enerji tedarikçileri ve sektör temsilcileri, programın uygunluk kriterleri ve işleyişine ilişkin görüşlerini iletebilecek.

Nihai kararların ardından programın 2027 yılı Nisan ayında yürürlüğe girmesi ve etkinliğinin düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi planlanıyor.


Etiketler: İngiltere Avrupa Çelik Üretimi 

