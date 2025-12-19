 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
İngiltere hükümetinden Port Talbot’un dönüşümünü desteklemek için 22 milyon £’luk yeni finansman paketi

Cuma, 19 Aralık 2025 14:22:52 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere hükümeti, Tata Steel UK’in Port Talbot tesisinde yürüttüğü düşük emisyonlu çelik üretimine geçiş sürecinden etkilenen işletmeleri ve çalışanları desteklemek amacıyla 22 milyon £ tutarında ilave destek paketi açıkladı.

Geçiş kurulu fonu 102 milyon £’a ulaştı

Galler Dışişleri Bakanı Jo Stevens başkanlığında faaliyet gösteren ve Tata Steel’in düşük emisyonlu çelik üretimine geçiş sürecinde hem istihdamı hem de yerel ekonomiyi korumak için kurulan Tata Steel/Port Talbot Geçişi Kurulu’nun, 2024 yılının Temmuz ayından bu yana en fazla ihtiyaç duyulan alanlara yönelik 80 milyon £ tutarında devlet destekli finansman tahsis ettiği ifade edildi.

Söz konusu finansmanın binlerce eğitim programını finanse ettiği ve yaklaşık 200 işletmeye yardım sağlayarak bu işletmelerin faaliyetlerine başlamasına veya faaliyetlerini genişletmesine, yeni ekipmanlara yatırım yapmasına ve yeni pazarlara açılmasına olanak tanıdığı aktarıldı. İngiltere hükümetine göre finansmanın hızlı bir şekilde sağlanması, yerel ekonominin istikrar kazanmasına yardımcı oldu. Yeni açıklanan finansmanla birlikte Geçiş Kurulu aracılığıyla sağlanan toplam destek 102 milyon £’a çıktı.

Açıklanan 22 milyon £’luk ilave finansman, İngiltere hükümetinin çelik sektörüne yönelik taahhüdünün bir parçası. Hükümet, yerel çelik sektörünün uzun vadeli karbonsuzlaşması ve yeniden yapılandırılması için toplam 2,5 milyar £’luk destek sözü vermiş, çelik stratejisini 2026 yılının başında açıklayacağını bildirmişti.


