British Steel, Nijerya ve Avustralya’da tedarik anlaşmaları imzaladı

İngiltere merkezli çelik üreticisi British Steel, Nijerya’da yapılacak liman modernizasyonu ve Avustralya’nın demir yolu yenileme çalışmaları için yaptığı iki farklı çelik tedarik anlaşmasıyla küresel çapta altyapı pazarındaki varlığını genişlettiğini açıkladı.

Nijerya’daki liman altyapı projesiyle Afrika pazarı desteklenecek

British Steel, Nijerya merkezli inşaat ve mühendislik şirketi Hitech Construction Africa ile bir mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu. Ortaklık kapsamında Nijerya’daki Tin Can Island ve Lagos Apapa liman komplekslerinin modernizasyonu için kritik yapısal çelik ürünleri tedarik edilecek. ITB-Hitech Nigeria liderliğindeki bu proje temel liman altyapısını yenilemeyi, operasyonel verimliliği artırmayı ve ülkenin genel ticaret kapasitesini genişletmeyi hedefliyor.

British Steel’den Craig Harvey, şirketin uluslararası tedarik alanındaki güçlü geçmişine vurgu yaparak, “British Steel olarak küresel çapta müşterilerimize geniş bir ürün yelpazesi sunma konusunda büyük deneyime sahibiz. Bu yenileme projesinde önemli bir rol oynamaktan memnuniyet duyuyoruz ve yapılan mutabakat anlaşması, bölgede daha güçlü bir gelecek inşa etme konusundaki kararlılığımızı gösteriyor,” ifadelerini kullandı.

Üretici, Avustralya’dan büyük travers siparişi aldı

Nijerya açıklamasına paralel olarak British Steel’in ray birimi, Avustralya’daki distribütörü olan Cold Forge aracılığıyla Avustralya’ya Scunthorpe’taki ray ve kesit haddehanesinde üretilecek 20.000 adet çelik travers tedarik etmek üzere yeni bir sözleşme imzaladığını bildirdi.

Traversler, demir yolu altyapı yöneticisi ve erişim sağlayıcısı Arc Infrastructure tarafından işletilip Avustralya’nın güneybatı bölgesinde yer alan 5.500 km uzunluğundaki demir yolu ağında kullanılacak. British Steel, dar ebatlı çelik traverslerin ülkenin tarımsal tedarik zinciri iyileştirme programı kapsamında Mingenew ile Carnamah arasındaki demir yolunda kullanılan ahşap traverslerin yerini alacağını ve inşaat çalışmalarının 2026 yılının ortasında başlamasını beklediğini ifade etti.