İngiltere SKDM kurallarını değiştirdi, dolaylı emisyonlar en erken 2029 yılında kapsama dahil edilecek

İngiltere hükümeti, 2027 yılında yürürlüğe girecek olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nda (SKDM) bazı teknik değişiklikler yaptığını duyurdu. Bu yılın Nisan ayında başlatılan istişare sürecinden bu yana yapılan değişikliklerin, SKDM’yi İngiltere’nin karbon fiyatlandırma yapısıyla uyumlu hale getirmeyi ve işletmeler üzerindeki idari baskıyı azaltmayı amaçladığı bildirildi.

Yapılan değişikliklere göre SKDM ile bağlantılı dolaylı emisyonlar 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girmeyecek. Enerji Yoğun Sanayiler Tazmin Programı’na verilmeye devam eden destek doğrultusunda dolaylı emisyonların SKDM’ye dahil edilmesi en erken 2029 yılından önce gündeme gelmeyecek.

Bununla birlikte hükümet, ulusal enerji güvenliği için rafineri sektörünün stratejik önemini kabul ettiğini ve yakıt sektörüne yönelik kanıt toplama süreci başlatacağını bildirdi. Ayrıca rafine edilmiş petrol ürünlerinin gelecekte SKDM’ye dahil edilip edilmemesine yönelik incelemeler yaptığını da aktardı.

Ücretsiz tahsisatlar ve karbon fiyatı indirimi için kurallar güncellendi

Ücretsiz tahsisatlarda artık geçmiş dönemdeki sektörel emisyonların ortalaması baz alınacak ve bu ortalama, İngiltere Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamındaki ücretsiz tahsisatların kademeli olarak azaltılmasına paralel şekilde her yıl güncellenecek.

SKDM, ithalatçıların diğer ülkelerde ödediği karbon fiyatını kabul ederek birden fazla kez ödeme yapılmasını önleyecek.

İngiltere’de SKDM kapsamına giren bir girdi, başka bir ülkede işlenip nihai ürüne dönüştürüldükten sonra yeniden ithal edilirse iki kez karbon vergisi ödenmeyecek. Ayrıca İngiltere’ye geçici olarak gümrük vergisi muafiyeti kapsamında gelen ürünler yalnızca yerel pazara giriş yaparsa karbon vergisine tabi olacak.

Fazla vergi ödeyen ithalatçılar en fazla üç yıl içerisinde geri ödeme talebinde bulunabilecek. Ayrıca bir grup bünyesinde faaliyet gösteren farklı şirketlerin SKDM açısından tek bir grup olarak muamele görmesini sağlayan düzenleme, şirketlere ciddi bir avantaj sağlamadığı tespit edildiği için kaldırılacak.

SKDM gelirleri 2028-29 yılında artacak

İngiltere Bütçe Sorumluluk Ofisi tarafından da onaylanan tahminlere göre SKDM’den elde edilen vergi gelirlerinin 2026-27 yılında 30 milyon £ seviyesinde yer alması, 2028-29 yılında 180 milyon £’a çıkması ve 2030-31 yılında 155 milyon £’a düşmesi bekleniyor. Dolayısıyla kapsamının tüketim ürünlerinden ziyade çoğunlukla temel sanayi ürünlerinden oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda SKDM’nin makroekonomi üzerinde ciddi etkiler yaratması veya tüketici fiyatlarını önemli ölçüde artırması beklenmiyor.

İthalatçılar ve ihracatçılar için idari yük

SKDM’nin, SKDM kapsamındaki ürünleri ithal eden yaklaşık 10.000 işletmeyi önemli ölçüde etkileyeceği tahmin ediliyor. Şirketler, sistem uyarlamaları ve eğitimle ilgili tek seferlik maliyetlerin yanı sıra sürekli raporlama ve emisyon doğrulama gereklilikleri ile karşı karşıya kalacak.

Yabancı ihracatçıların, ürünlerinin doğrulanmış emisyon verilerini sağlamayı tercih etmeleri durumunda belge hazırlama yükümlülükleriyle karşılaşabileceği ifade ediliyor. Ancak bu durumun, İngiltere’deki müşterilerin ödeyeceği karbon maliyetlerini azaltabileceğine de dikkat çekiliyor.

Hükümet, sistemin etkinliğini sağlamak için hem araştırma kurumları hem de Gelir ve Vergi İdaresi verilerini kullanarak SKDM’yi değerlendirecek. Böylelikle karbon kaçağının azaltılıp azaltılmadığına bakacak. Ayrıca değerlendirmeler yalnızca başlangıçta değil, SKDM yürürlüğe girdikten sonra da devam edecek. Böylece mekanizmanın planlandığı gibi işlediğinden ve ETS ile uyumluluğundan emin olacak.