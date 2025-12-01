İngiliz araştırma merkezi yeni nesil düşük emisyonlu çelik teknolojileri için yatırım yapıyor

İngiltere merkezli araştırma merkezi Malzeme İşleme Enstitüsü, yeni nesil düşük emisyonlu çelik üretim teknolojilerinin gelişimini hızlandırmak amacıyla 7 tonluk elektrik ark ocağını 2,9 milyon £ yatırımla yenileyeceğini duyurdu.

Yenilenen elektrik ark ocağının endüstriyel ölçekte test, doğrulama ve ileri proses geliştirme çalışmalarını destekleyeceği ve araştırma merkezinin İngiltere’nin çelik üretimine geçişinde büyük bir rol oynamasını sağlayacağı bildirildi.

Gelişmiş özelliklerle performans artırılacak

Fırın gövdesi, elektrot sistemleri, kontrol panelleri, şarj mekanizmaları ve hazne dahil olmak üzere yeni ekipmanların bu yılın Aralık ayında teslim edilmeye başlayacağı ifade edildi. Noel öncesinde refrakter astarlarının, emme davlumbazının ve mevcut çatının sökülmesi dahil olmak üzere ilk söküm çalışmalarının başlayacağı dile getirildi.

Mevcut elektrik ark ocağının 2026 yılının Ocak ayında tamamen söküleceği, soğuk-sıcak testlerin ve ardından son performans testlerinin yapılacağı ve yenilenen ocağın 2026 yılının Ocak ayına kadar tamamen faaliyete alınacağı paylaşıldı.

Enstitü, proses stabilitesini, hassasiyeti ve enerji verimliliğini artırmak için bir dizi yenilik yapacağını belirtti. Bu yenilikler arasında jet-box toz enjeksiyonu, sıcak briketlenmiş demir/doğrudan indirgenmiş demir besleme sistemleri, tam otomatik ısı kontrol sistemi, karbon enjeksiyon standı ve elektromanyetik tahrik sistemleri yer alıyor.

Ar-Ge ve özel endüstriyel uygulamalar desteklenecek

Yenilenen elektrik ark ocağının tamamen faaliyete geçtiğinde düşük emisyonlu ve gelişmiş çelik kalitelerinin üretiminde önemli bir rol oynayacağı vurgulandı. Enstitü, tesisin İngiltere çelik sektörünün elektrik ark ocağı bazlı üretime geçişini hızlandırmaya yardımcı olmasını ve endüstriyel karbonsuzlaşma hedeflerini desteklemesini beklendiğine dikkat çekti.

Buna ek olarak elektrik ark ocağının enstitünün nükleer, savunma, açık deniz mühendisliği, havacılık ve ileri imalat gibi sektörler için özel alaşım üretme kapasitesini artıracağı ifade edildi.