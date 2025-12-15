İngiltere hükümeti British Steel’e desteğin süreceğini açıkladı, ulusal çelik planını 2026’da yayımlamayı planlıyor

İngiltere hükümeti, Çelik Sektörü Özel Tedbirler yasası kapsamında yerel çelik üreticisi British Steel’e verdiği desteği yineleyerek üreticiye sağlanan mali yardımların devam edeceğini ve bu konuda düzenli olarak parlamento düzeyinde inceleme yapılacağını ifade etti. Bununla birlikte ulusal çelik planının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

British Steel’de özel önlemler sürüyor

İngiltere parlamentosundan Chris McDonald’a göre British Steel’in yüksek fırınlarının güvenli ve kesintisiz şekilde işletilmesi temel öncelik olmayı sürdürüyor. McDonald, hükümet yetkililerinin Scunthorpe tesisinde sahada destek sağlamaya devam ederek yerel çelik üretiminin devamlılığını ve sağlanan kamu kaynaklarının ne şekilde kullanıldığını denetlemeye devam ettiğini belirtti.

Finansman durumu ve bütçe

Hükümet, British Steel için sağlanan tüm finansmanın mevcut bütçelerden karşılandığını teyit etti ve bugüne kadar yaklaşık 274 milyon £ tutarında işletme sermayesi sağlandığını, bu kaynağın hammadde tedariki, işçi maaşlarının ödenmesi ve tedarik zincirindeki KOBİ’lere olanlar dahil olmak üzere ödenmemiş borçların kapatılması için kullanıldığını aktardı.

Söz konusu harcamalar, hükümetin 2025–26 mali yılı hesaplarında yer alacak.

İngiltere çelik planı 2026’nın başında açıklanacak

Hükümet İngiltere çelik sektörünü destekleme taahhüdünü vurgulayarak ulusal çelik planının 2026 yılının başında yayımlanacağını belirtti. McDonald’a göre çelik sektörünü koruma stratejisinin temel unsurlarından biri olarak ticaret politikalarına ağırlık verilecek ve yerel sanayiyi adaletsiz ticaret uygulamalarına karşı korumak, küresel çelik kapasite fazlasına karşı önlem geliştirmek, 2026’da sona erecek kotaları ikame edecek sistemler geliştirmek ve yabancı ortaklarla iş birliği içinde ithalat tonajlarında denge sağlamak gibi hedefler doğrultusunda çalışma yürütülecek.