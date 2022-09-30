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Uğur Dalbeler: Dördüncü çeyreğe yönelik beklentiler süregelen savaş ve etkileri nedeniyle olumsuz

Cuma, 30 Eylül 2022 15:17:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye çelik sektörünün son durumu hakkında A Para’ya konuşan Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, yılın ilk dokuz ayında ülkenin çelik ihracatının değer bazında artış gösterse de miktar bazında düşüş kaydettiğini ifade etti.

Türkiye’nin çelik ihracatının %40’ını oluşturan Avrupa’da talebin neredeyse durma noktasına geldiğini belirten Dalbeler, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan dolayı Rusya’ya uygulanan yaptırımlar çerçevesinde ülkeye ayrılan kota diğer ülkelere eklenmiş olsa da, Türkiye’nin talep eksikliği nedeniyle kotasını dolduramadığını bildirdi. ÇİB Başkan Yardımcısı önümüzdeki dönemde de talebin artmasını beklemiyor.

Küresel enerji krizi hakkında ise Dalbeler, Türkiye’de sanayiye yönelik enerji fiyatlarının 4-5 kat artış gösterdiğini, maliyetlerin artması ve fiyatların düşmesiyle Türkiye çelik sektörünün kârlılığının azaldığını ifade etti. Dalbeler enerji krizinin sebebi olan savaşın ne kadar süre devam edeceği belli olmadığından dördüncü çeyreğe yönelik beklentilerin olumsuz olduğunu bildirdi.

Daha önce Çin’in iç tüketime yönelmesiyle Türkiye çelik sektörünün Güneydoğu Asya pazarlarında yeniden aktif hale geldiğini söyleyen Dalbeler, Çin’deki talebin azalmasıyla ülkenin ihracatının arttığını, böylece Türkiye’nin Asya pazarlarına yönelik ihracatının düştüğünü ifade etti. ÇİB Başkan Yardımcısı dünya genelinde yavaşlayan talep ve maliyetlerdeki artış nedeniyle Türkiye’nin rekabet açısından sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

Uğur Dalbeler savaş, enerji krizi ve talepteki yavaşlama devam ettiği sürece Türkiye çelik sektörünün büyümek yerine mevcudu koruma açısından çalışmalar yapması gerektiğini belirtti. Dalbeler’e göre çelik sektörünün rekabet gücünü yeniden kazanması için finansmana erişim sıkıntısının çözülmesi ve ihracatçılara bir takım muafiyetler tanınması gerekiyor.


Etiketler: Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri Görüş 

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