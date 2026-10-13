Türk çelik ihracatçıları Baltık pazarındaki paylarını iki katına çıkarmayı hedefliyor

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), 4-9 Ekim 2026 tarihlerinde Letonya ve Litvanya'ya düzenlediği sektörel ticaret heyeti kapsamında 300'ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Ekonomim Gazetesi'nde çıkan bir habere göre Türkiye çelik sektörü, Rusya-Ukrayna savaşının ardından tedarik yapısı değişen Baltık ülkelerindeki pazar payını orta vadede iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Riga ve Vilnius'ta gerçekleştirilen görüşmelere Türkiye'den 19 çelik üreticisi ve ihracatçısı katılırken, bölgeden 70'in üzerinde ithalatçı ve tüccar firma temsilcisiyle temas kuruldu. Görüşmeler kapsamında yaklaşık 100 milyon $ tutarında potansiyel iş hacminin temelleri atıldı.

Türkiye, Litvanya'nın ikinci büyük çelik tedarikçisi oldu

ÇİB Denetim Kurulu Üyesi Yavuz Kılıç, Baltık ülkelerinde yerel çelik üretiminin bulunmadığını ve bölgenin ithalata bağımlı olduğunu belirtti. Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde bölgenin en büyük tedarikçisinin Rusya olduğunu ifade eden Kılıç, Letonya'nın savaş öncesindeki çelik ithalatının %60-65'ini Rusya'dan gerçekleştirdiğini söyledi.

ÇİB verilerine göre, Litvanya'nın çelik ithalatı 2025 yılında 1,45 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Türkiye, ülkeye gerçekleştirdiği 148.404 mt ihracatla toplam ithalattan %10,2 pay alarak Polonya'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Letonya'nın 2025 yılındaki çelik ithalatı ise 719.000 mt olurken, Türkiye'den doğrudan ithalatı 22.000 mt'un üzerine çıktı.

Türk çelik ihracatçıları, Litvanya üzerinden bölgeye yapılan sevkiyatları da dikkate alarak Letonya ve Litvanya pazarındaki toplam varlıklarını orta vadede iki katına çıkarmayı hedefliyor. Bölgede talep gören başlıca ürünler arasında inşaat çeliği, dikişli boru ve sıcak haddelenmiş yassı ürünler bulunuyor.

AB kotaları Türkiye'nin çelik ihracatını sınırlıyor

Türkiye çelik sektörünün karşılaştığı ticaret engellerine değinen Kılıç, AB'nin çelik ithalatına yönelik koruma önlemlerinin ve daralan kotaların ihracatı sınırlandırdığını belirtti. Türkiye'nin AB pazarında kalite veya müşteri bulma sorunu yaşamadığı ifade edilirken, asıl sorunun mevcut kotaların hızla dolması nedeniyle daha fazla ihracat yapılamaması olduğu söylendi.

Ayrıca Avrupa'daki üreticilerin teslimat sürelerinin üç-dört aya kadar uzadığını ve fiyatların yükseldiğini belirten Kılıç, Avrupalı alıcıların kota dışı vergiyi ödemeyi göze alarak Türkiye'den ithalat yapabileceğini değerlendirdi.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamındaki belirsizliklere de dikkat çekildi ve Türkiye'nin elektrik ark ocaklı üretim yapısının düşük karbonlu çelik üretimi açısından Uzak Doğulu rakiplerine karşı avantaj sağladığı ifade edildi.

İstanbul'daki çelik zirvesinde 1 milyar $'lık iş hacmi hedefleniyor

ÇİB tarafından 25-27 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Steel Networking Summits etkinliğine 50'den fazla ülkeden yaklaşık 500 üst düzey sektör temsilcisinin katılması bekleniyor. Organizasyonda ticaret savaşları, yeşil dönüşüm, yapay zekâ ve küresel tedarik zincirleri ele alınacak.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek alım heyetleri aracılığıyla en az 1 milyar $ tutarında potansiyel iş hacminin temellerinin atılması hedefleniyor.