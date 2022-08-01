Uğur Dalbeler: Çelik sektörünün Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payı arttı

Pazartesi, 01 Ağustos 2022 17:34:23 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye çelik sektörünün bu yılın ilk altı ayına yönelik ihracat verileri hakkında A Para’ya konuşan Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler söz konusu dönemde ülkenin çelik üretiminin yaklaşık %13 ve çelik ihracatının %6,5 azaldığını, ancak ihracat değerinin yaklaşık %25 artış gösterdiğini belirtti. Bunun yanı sıra çelik sektörünün ülkenin toplam ihracatı içindeki payının arttığını ifade eden Dalbeler, bu artışın Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan dolayı çelik fiyatlarında kaydedilen ani yükselişlerle Türkiye’nin ihracat değerinin artmasından kaynaklandığını belirtti.

Geçtiğimiz yılın ilk altı ayında ortalama 800$/mt seviyesinde yer alan çelik fiyatlarının şu anda 1.100$/mt’a ulaştığını söyleyen Dalbeler, faiz artışlarıyla doların güçlenmesi emtia fiyatları üzerinde bir baskı oluşturmaya başladığından fiyatlardaki yukarı yönlü hareketin ikinci yarıda devam etmesini beklemediğini belirtti.

Dalbeler ayrıca özellikle Avrupa’da talebin daralmasının ikinci yarıya yönelik beklentilerin olumsuza dönmesine neden olduğunu ifade etti.

Çin piyasasına yönelik ise, Dalbeler ülkede uygulanan sıfır vaka politikasıyla piyasanın durgunlaşmasının fiyatları olumsuz etkilediğini, ancak hükümetin gayrimenkul ve altyapıya yönelik aldığı kararların fiyatları olumlu yönde hareket etmeye ittiğini belirtti.