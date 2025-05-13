Türkiye’nin slab ithalatı ilk çeyrekte %4,3 artış kaydetti, en büyük pay Rusya'da kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin slab ithalatı Mart ayında aylık %40,2 ve yıllık %24,7 düşüşle 231.907 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %40,2 ve 2024 yılının Mart ayına kıyasla %36,4 düşüşle 113,58 milyon $ oldu.

Yılın ilk üç ayında ise, Türkiye 'nin slab ithalatı yıllık %4,3 artışla 935.016 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %6,4 düşüşle 464,52 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin slab ithalatı - Ocak-Mart 2025

Bahsi geçen dönemde Türkiye ’nin en çok slab ithal ettiği ülke yıllık %152,2 artışla 443.532 mt ile Rusya oldu. Türkiye’nin Rusya’dan yaptığı slab ithalatındaki artışta, teklif edilen tonajın yüksek olup kısa teslim sürelerine sahip olan tek kaynak olması etkili oldu. Diğer slab tekliflerinin çoğunu veren Asya’dan teslim süresi en az 30 gün. Bununla birlikte Rusya çıkışlı slab tekliflerinin, yaptırım uygulanmayan üreticiden olsa bile Malezya ve Endonezya gibi ülkelere kıyasla daha düşük seviyelerde yer alması da ithalatın artmasını sağladı. Bahsi geçen dönemde Malezya ve Endonezya daha yüksek seviyelerden teklif vererek başka bölgelere yoğunlaştı. Bu nedenle yılın ilk çeyreğinde Türk sıcak rulo sac üreticileri kendi üretim maliyetleri çok daha yüksek olduğu için Rusya çıkışlı slabı tercih etti.

Ukrayna yılın ilk üç ayında slab piyasasına çok teklif vermezken, 109.683 mt ile Cezayir Türkiye’nin en fazla slab ithal ettiği ikinci yakın ülke oldu. Satışları üretime daha yeni başlayan Tosyalı Algeria gerçekleştirirken, alıcı ise İskenderun’da sıcak rulo sac üretimine devam eden Tosyalı Holding.

Ocak-Mart çeyreğinde Asya’dan yapılan slab ithalatının azalması fiyatların nispeten yatay seyretmesinden ve tedarikçilerin Avrupa gibi daha iyi seviyelerden karşı teklif veren bölgelere yoğunlaşmasından kaynaklanıyor. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Türkiye’ye 100.000 mt’un üzerinde slab ihraç eden Endonezya, bu yıl içinde Türkiye’ye hiç slab sevkiyatı yapmadı. Asyalı bir kaynak, “Dexin Avrupa’ya sıcak rulo sac satmaya çalışıyor ve düşük fiyatlardan slab satışı yapmak istemiyor,” dedi. Bununla birlikte Malezya çıkışlı slab ithalatı da düşüş kaydetti. Ancak ülkeden KDV’siz slab satışı yapılabildiği ve bu nedenle satıcılar Türkiye’ye yapılan bağlantılarda daha iyi kâr elde edebildiği için 2025 yılının ilk üç ayında bağlantı tonajı 300.000 mt’un üzerinde yer alıyor.

Yılın ilk üç ayında Türkiye ’nin slab ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2025 Ocak-Mart 2024 Yıllık değişim

(%) Mart 2025 Mart 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 443.543 175.852 152,2 113.814 57.842 96,8 Malezya 307.249 405.477 -24,2 100.315 200.180 -49,9 Cezayir 109.683 - - - - - Vietnam 50.251 50.441 -0,4 - - - Hindistan 24.100 25.393 -5,1 17.589 - - İran 176 - - 176 - - İngiltere 13 - - 12 - -

Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - Ocak-Mart 2025