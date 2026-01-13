 |  Giriş 
Türkiye’nin slab ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %0,2 düşüş kaydetti

Salı, 13 Ocak 2026 10:27:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin slab ithalatı 2025 yılının Kasım ayında aylık %60,1 artış ve yıllık %28 düşüşle 382.460 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %60,1 artış ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %31,4 düşüşle 177,29 milyon $ oldu.

2025’in ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %0,2 düşüşle 3,60 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %10,3 düşüşle 1,73 milyar $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay

Bahsi geçen dönemde Türkiye’nin en çok slab ithal ettiği ülke yıllık %26,5 artışla 1,84 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı yıllık %38,5 düşüşle 777.592 mt slab ihraç eden Malezya ve %345,2 artışla 561.103 mt ile Cezayir takip etti.

2025’in Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin slab ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Kasım 2025 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim
(%)		 Kasım 2025 Kasım 2024

Yıllık değişim

(%)
Rusya 1.844.112  1.457.993  26,5 218.616  259.404  -15,7
Malezya 777.592  1.265.146  -38,5 -    154.906  -
Cezayir 561.103  126.042  345,2 44.457  50.056  -11,2
Brezilya 105.622 -    - 105.622 -    -
Çin 102.560  5.075  >1000 -    -    -
Hindistan 86.368  25.394  240,1 -    -    -
Vietnam 50.251  101.131  -50,3 -    -    -
Endonezya 46.362  327.547  -85,8 -    67.166  -
İngiltere 26.810 2 >1000 13.762 -    -

Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - Ocak-Kasım 2025


