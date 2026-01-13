Türkiye’nin slab ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %0,2 düşüş kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin slab ithalatı 2025 yılının Kasım ayında aylık %60,1 artış ve yıllık %28 düşüşle 382.460 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %60,1 artış ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %31,4 düşüşle 177,29 milyon $ oldu.

2025’in ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %0,2 düşüşle 3,60 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %10,3 düşüşle 1,73 milyar $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay

Bahsi geçen dönemde Türkiye’nin en çok slab ithal ettiği ülke yıllık %26,5 artışla 1,84 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı yıllık %38,5 düşüşle 777.592 mt slab ihraç eden Malezya ve %345,2 artışla 561.103 mt ile Cezayir takip etti.

2025’in Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin slab ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2025 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim

(%) Kasım 2025 Kasım 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 1.844.112 1.457.993 26,5 218.616 259.404 -15,7 Malezya 777.592 1.265.146 -38,5 - 154.906 - Cezayir 561.103 126.042 345,2 44.457 50.056 -11,2 Brezilya 105.622 - - 105.622 - - Çin 102.560 5.075 >1000 - - - Hindistan 86.368 25.394 240,1 - - - Vietnam 50.251 101.131 -50,3 - - - Endonezya 46.362 327.547 -85,8 - 67.166 - İngiltere 26.810 2 >1000 13.762 - -

Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - Ocak-Kasım 2025