Türkiye’nin slab ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %0,2 düşüş kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin slab ithalatı 2025 yılının Kasım ayında aylık %60,1 artış ve yıllık %28 düşüşle 382.460 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %60,1 artış ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %31,4 düşüşle 177,29 milyon $ oldu.
2025’in ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %0,2 düşüşle 3,60 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %10,3 düşüşle 1,73 milyar $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay
Bahsi geçen dönemde Türkiye’nin en çok slab ithal ettiği ülke yıllık %26,5 artışla 1,84 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı yıllık %38,5 düşüşle 777.592 mt slab ihraç eden Malezya ve %345,2 artışla 561.103 mt ile Cezayir takip etti.
2025’in Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin slab ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Kasım 2025
|Ocak-Kasım 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Kasım 2025
|Kasım 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|1.844.112
|1.457.993
|26,5
|218.616
|259.404
|-15,7
|Malezya
|777.592
|1.265.146
|-38,5
|-
|154.906
|-
|Cezayir
|561.103
|126.042
|345,2
|44.457
|50.056
|-11,2
|Brezilya
|105.622
|-
|-
|105.622
|-
|-
|Çin
|102.560
|5.075
|>1000
|-
|-
|-
|Hindistan
|86.368
|25.394
|240,1
|-
|-
|-
|Vietnam
|50.251
|101.131
|-50,3
|-
|-
|-
|Endonezya
|46.362
|327.547
|-85,8
|-
|67.166
|-
|İngiltere
|26.810
|2
|>1000
|13.762
|-
|-
Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - Ocak-Kasım 2025