Türkiye’nin slab ithalatı 2026’nın Ocak ayında %18 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin slab ithalatı aylık %3,4 ve yıllık %18 düşüşle 304.875 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %17,7 ve yıllık %11,9 düşüşle 141,76 milyon $ olarak kaydedildi.

Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay

Aynı ayda, Türkiye'nin en fazla slab ithal ettiği ülke, yıllık %24,3 artış ile 133.999 mt kütük ve blum ithalatı yapılan Rusya oldu. Rusya’yı Türkiye'ye %34,5 düşüşle 100.454 mt slab ihraç eden Ukrayna ve %17,7 düşüşle 44.768 mt kütük ve blum ihraç eden Rusya takip etti.

Türkiye'nin Ocak ayında en çok slab ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2026 Ocak 2025 Yıllık değişim

(%) Rusya 133.999 107.803 24,3 Malezya 100.454 153.366 -34,5 Cezayir 44.768 54.394 -17,7 Libya 19.932 - - İngiltere 5.722 - -

Türkiye’nin slab ithalatı dağılımı - Ocak 2026