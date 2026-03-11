 |  Giriş 
Türkiye’nin slab ithalatı 2026’nın Ocak ayında %18 düştü

Çarşamba, 11 Mart 2026 10:37:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin slab ithalatı aylık %3,4 ve yıllık %18 düşüşle 304.875 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %17,7 ve yıllık %11,9 düşüşle 141,76 milyon $ olarak kaydedildi.

Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay

Aynı ayda, Türkiye'nin en fazla slab ithal ettiği ülke, yıllık %24,3 artış ile 133.999 mt kütük ve blum ithalatı yapılan Rusya oldu. Rusya’yı Türkiye'ye %34,5 düşüşle 100.454 mt slab ihraç eden Ukrayna ve %17,7 düşüşle 44.768 mt kütük ve blum ihraç eden Rusya takip etti.

Türkiye'nin Ocak ayında en çok slab ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)    
  Ocak 2026 Ocak 2025 Yıllık değişim
(%)
Rusya 133.999  107.803  24,3
Malezya 100.454  153.366  -34,5
Cezayir 44.768  54.394  -17,7
Libya 19.932  -    -
İngiltere 5.722  - -

Türkiye’nin slab ithalatı dağılımı - Ocak 2026


