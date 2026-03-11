Türkiye’nin slab ithalatı 2026’nın Ocak ayında %18 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin slab ithalatı aylık %3,4 ve yıllık %18 düşüşle 304.875 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %17,7 ve yıllık %11,9 düşüşle 141,76 milyon $ olarak kaydedildi.
Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay
Aynı ayda, Türkiye'nin en fazla slab ithal ettiği ülke, yıllık %24,3 artış ile 133.999 mt kütük ve blum ithalatı yapılan Rusya oldu. Rusya’yı Türkiye'ye %34,5 düşüşle 100.454 mt slab ihraç eden Ukrayna ve %17,7 düşüşle 44.768 mt kütük ve blum ihraç eden Rusya takip etti.
Türkiye'nin Ocak ayında en çok slab ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak 2026
|Ocak 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|133.999
|107.803
|24,3
|Malezya
|100.454
|153.366
|-34,5
|Cezayir
|44.768
|54.394
|-17,7
|Libya
|19.932
|-
|-
|İngiltere
|5.722
|-
|-