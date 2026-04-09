Türkiye’nin slab ithalatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %37,7 düştü

Perşembe, 09 Nisan 2026 10:47:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin slab ithalatı Şubat ayında aylık %56,3 ve yıllık %65,6 düşüşle 133.163 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %56,2 ve 2025 yılının Şubat ayına kıyasla %67,3 düşüşle 62,14 milyon $ oldu.

2026’nın ilk iki ayında ise Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %37,7 düşüşle 437.879 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %41,9 düşüşle 203,90 milyon $ seviyesine indi.

Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay

Bahsi geçen dönemde Türkiye’nin en çok slab ithal ettiği ülke yıllık %41,3 düşüşle 193.677 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı yıllık %51,5 düşüşle 100.454 mt slab ihraç eden Malezya ve 69.067 mt ile Cezayir takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin slab ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Şubat 2026 Ocak-Şubat 2025 Yıllık değişim
(%)		 Şubat 2026 Şubat 2025

Yıllık değişim

 (%)
Rusya 193.677 329.729 -41,3 59.836 221.926 -73
Malezya 100.454 206.934 -51,5 - 53.568 -
Cezayir 69.067 109.683 -37 24.299 55.290 -56,1
Vietnam 49.002 50.251 -2,5 49.002 50.251 -2,5
Libya 19.932 - - - - -
İngiltere 5.722 1 >1000 - - -
Çin 20 - - 20 - -
Almanya 6 - - 6 - -

Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - Ocak-Şubat 2026


