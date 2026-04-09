Türkiye’nin slab ithalatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %37,7 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin slab ithalatı Şubat ayında aylık %56,3 ve yıllık %65,6 düşüşle 133.163 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %56,2 ve 2025 yılının Şubat ayına kıyasla %67,3 düşüşle 62,14 milyon $ oldu.
2026’nın ilk iki ayında ise Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %37,7 düşüşle 437.879 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %41,9 düşüşle 203,90 milyon $ seviyesine indi.
Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay
Bahsi geçen dönemde Türkiye’nin en çok slab ithal ettiği ülke yıllık %41,3 düşüşle 193.677 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı yıllık %51,5 düşüşle 100.454 mt slab ihraç eden Malezya ve 69.067 mt ile Cezayir takip etti.
Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin slab ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Şubat 2026
|Ocak-Şubat 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Şubat 2026
|Şubat 2025
|
Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|193.677
|329.729
|-41,3
|59.836
|221.926
|-73
|Malezya
|100.454
|206.934
|-51,5
|-
|53.568
|-
|Cezayir
|69.067
|109.683
|-37
|24.299
|55.290
|-56,1
|Vietnam
|49.002
|50.251
|-2,5
|49.002
|50.251
|-2,5
|Libya
|19.932
|-
|-
|-
|-
|-
|İngiltere
|5.722
|1
|>1000
|-
|-
|-
|Çin
|20
|-
|-
|20
|-
|-
|Almanya
|6
|-
|-
|6
|-
|-