Türkiye’nin slab ithalatı 2025’te %2,6 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Türkiye'nin slab ithalatı 2025 yılının Aralık ayında aylık %2,7 ve yıllık %21,2 düşüşle 372.164 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %2,8 ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %25,6 düşüşle 172,25 milyon $ oldu.
2025’in tamamında ise Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %2,6 düşüşle 3,97 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %12 düşüşle 1,89 milyar $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay
Bahsi geçen yılda Türkiye’nin en çok slab ithal ettiği ülke yıllık %21,4 artışla 2,06 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı yıllık %41,8 düşüşle 828.216 mt slab ihraç eden Malezya ve %297,2 artışla 608.914 mt ile Cezayir takip etti.
2025’te Türkiye’nin slab ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|2025
|2024
|Yıllık değişim
(%)
|Aralık 2025
|Aralık 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|2.058.631
|1.696.032
|21,4
|214.623
|238.039
|-9,8
|Malezya
|828.216
|1.422.215
|-41,8
|50.624
|157.069
|-67,8
|Cezayir
|608.914
|153.299
|297,2
|47.811
|27.257
|75,4
|Brezilya
|105.622
|-
|-
|-
|-
|-
|Çin
|102.560
|5.075
|>1.000
|-
|-
|-
|Hindistan
|86.368
|25.394
|240,1
|-
|-
|-
|Tayvan
|51.898
|-
|-
|51.898
|-
|-
|Vietnam
|50.251
|151.121
|-66,7
|-
|49.990
|-
|Endonezya
|46.362
|327.547
|-85,8
|-
|-
|-
|İngiltere
|34.002
|2
|>1.000
|7.192
|-
|-
Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - 2025