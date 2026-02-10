 |  Giriş 
Türkiye’nin slab ithalatı 2025’te %2,6 geriledi

Salı, 10 Şubat 2026 09:59:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Türkiye'nin slab ithalatı 2025 yılının Aralık ayında aylık %2,7 ve yıllık %21,2 düşüşle 372.164 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %2,8 ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %25,6 düşüşle 172,25 milyon $ oldu.

2025’in tamamında ise Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %2,6 düşüşle 3,97 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %12 düşüşle 1,89 milyar $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay

Bahsi geçen yılda Türkiye’nin en çok slab ithal ettiği ülke yıllık %21,4 artışla 2,06 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı yıllık %41,8 düşüşle 828.216 mt slab ihraç eden Malezya ve %297,2 artışla 608.914 mt ile Cezayir takip etti.

2025’te Türkiye’nin slab ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  2025 2024 Yıllık değişim
(%)		 Aralık 2025 Aralık 2024

Yıllık değişim

(%)
Rusya  2.058.631  1.696.032 21,4  214.623  238.039 -9,8
Malezya  828.216  1.422.215 -41,8  50.624  157.069 -67,8
Cezayir  608.914  153.299 297,2  47.811  27.257 75,4
Brezilya  105.622  -   -  -    -   -
Çin  102.560  5.075 >1.000  -    -   -
Hindistan  86.368  25.394 240,1  -    -   -
Tayvan  51.898  -   -  51.898  -   -
Vietnam  50.251  151.121 -66,7  -    49.990 -
Endonezya  46.362  327.547 -85,8  -    -   -
İngiltere  34.002  2 >1.000  7.192  -   -

Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - 2025


