Türkiye’nin slab ithalatı 2025’te %2,6 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Türkiye'nin slab ithalatı 2025 yılının Aralık ayında aylık %2,7 ve yıllık %21,2 düşüşle 372.164 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %2,8 ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %25,6 düşüşle 172,25 milyon $ oldu.

2025’in tamamında ise Türkiye 'nin slab ithalatı yıllık %2,6 düşüşle 3,97 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %12 düşüşle 1,89 milyar $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay

Bahsi geçen yılda Türkiye ’nin en çok slab ithal ettiği ülke yıllık %21,4 artışla 2,06 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı yıllık %41,8 düşüşle 828.216 mt slab ihraç eden Malezya ve %297,2 artışla 608.914 mt ile Cezayir takip etti.

2025’te Türkiye ’nin slab ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) 2025 2024 Yıllık değişim

(%) Aralık 2025 Aralık 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 2.058.631 1.696.032 21,4 214.623 238.039 -9,8 Malezya 828.216 1.422.215 -41,8 50.624 157.069 -67,8 Cezayir 608.914 153.299 297,2 47.811 27.257 75,4 Brezilya 105.622 - - - - - Çin 102.560 5.075 >1.000 - - - Hindistan 86.368 25.394 240,1 - - - Tayvan 51.898 - - 51.898 - - Vietnam 50.251 151.121 -66,7 - 49.990 - Endonezya 46.362 327.547 -85,8 - - - İngiltere 34.002 2 >1.000 7.192 - -

Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - 2025