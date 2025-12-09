 |  Giriş 
Türkiye’nin slab ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %4,6 yükseldi

Salı, 09 Aralık 2025 08:43:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin slab ithalatı Ekim ayında aylık %18,8 ve yıllık %28,1 düşüşle 239.019 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %17,3 ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %34 düşüşle 111,65 milyon $ oldu.

2025’in ilk on ayında ise, Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %4,6 artışla 3,22 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %7,1 düşüşle 1,55 milyar $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay

Bahsi geçen dönemde Türkiye’nin en çok slab ithal ettiği ülke yıllık %35,6 artışla 1,62 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı yıllık %30 düşüşle 777.592 mt slab ihraç eden Malezya ve %579,9 artışla 516.647 mt ile Cezayir takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye’nin slab ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Ekim 2025 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim
(%)		 Ekim 2025 Ekim 2024

Yıllık değişim

 (%)
Rusya 1.625.647  1.198.589  35,6 97.099  176.126  -44,9
Malezya 777.592  1.110.240  -30 53.219  104.587  -49,1
Cezayir 516.647  75.986  579,9 75.674  25.360  198,4
Çin 102.560 5.075 >1000 -    -    -
Hindistan 86.368  25.394  240,1 -    -    -
Vietnam 50.251  101.131  -50,3 -    -    -
Endonezya 46.362  260.382  -82,2 -    26.343  -
İran 13.048  >1000 13.016  -    -
İngiltere 281 87 222,2 -    -    -

Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - Ocak-Ekim 2025


