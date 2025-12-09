Türkiye’nin slab ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %4,6 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin slab ithalatı Ekim ayında aylık %18,8 ve yıllık %28,1 düşüşle 239.019 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %17,3 ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %34 düşüşle 111,65 milyon $ oldu.

2025’in ilk on ayında ise, Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %4,6 artışla 3,22 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %7,1 düşüşle 1,55 milyar $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay

Bahsi geçen dönemde Türkiye’nin en çok slab ithal ettiği ülke yıllık %35,6 artışla 1,62 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı yıllık %30 düşüşle 777.592 mt slab ihraç eden Malezya ve %579,9 artışla 516.647 mt ile Cezayir takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye’nin slab ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2025 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim

(%) Ekim 2025 Ekim 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 1.625.647 1.198.589 35,6 97.099 176.126 -44,9 Malezya 777.592 1.110.240 -30 53.219 104.587 -49,1 Cezayir 516.647 75.986 579,9 75.674 25.360 198,4 Çin 102.560 5.075 >1000 - - - Hindistan 86.368 25.394 240,1 - - - Vietnam 50.251 101.131 -50,3 - - - Endonezya 46.362 260.382 -82,2 - 26.343 - İran 13.048 2 >1000 13.016 - - İngiltere 281 87 222,2 - - -

Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - Ocak-Ekim 2025