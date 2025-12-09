Türkiye’nin slab ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %4,6 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin slab ithalatı Ekim ayında aylık %18,8 ve yıllık %28,1 düşüşle 239.019 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %17,3 ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %34 düşüşle 111,65 milyon $ oldu.
2025’in ilk on ayında ise, Türkiye'nin slab ithalatı yıllık %4,6 artışla 3,22 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %7,1 düşüşle 1,55 milyar $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin slab ithalatı - Son 12 ay
Bahsi geçen dönemde Türkiye’nin en çok slab ithal ettiği ülke yıllık %35,6 artışla 1,62 milyon mt ile Rusya oldu. Rusya’yı yıllık %30 düşüşle 777.592 mt slab ihraç eden Malezya ve %579,9 artışla 516.647 mt ile Cezayir takip etti.
Yılın ilk on ayında Türkiye’nin slab ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Ekim 2025
|Ocak-Ekim 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Ekim 2025
|Ekim 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|1.625.647
|1.198.589
|35,6
|97.099
|176.126
|-44,9
|Malezya
|777.592
|1.110.240
|-30
|53.219
|104.587
|-49,1
|Cezayir
|516.647
|75.986
|579,9
|75.674
|25.360
|198,4
|Çin
|102.560
|5.075
|>1000
|-
|-
|-
|Hindistan
|86.368
|25.394
|240,1
|-
|-
|-
|Vietnam
|50.251
|101.131
|-50,3
|-
|-
|-
|Endonezya
|46.362
|260.382
|-82,2
|-
|26.343
|-
|İran
|13.048
|2
|>1000
|13.016
|-
|-
|İngiltere
|281
|87
|222,2
|-
|-
|-
Türkiye’nin slab ithalat dağılımı - Ocak-Ekim 2025