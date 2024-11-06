Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Eylül döneminde %1,1 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında inşaat demiri ihracatı aylık %10,1 artış ve yıllık %17,2 düşüşle 336.245 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %8,2 artış ve yıllık %15,9 düşüşle 193,70 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye 'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %1,1 artışla 2,54 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %6,6 düşüşle 1,49 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde, Türkiye 'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %17,1 düşüşle 551.996 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye 'den 196.997 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve 165.304 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye 'nin ilk sekiz ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2023 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim

(%) Eylül 2023 Eylül 2024 Yıllık değişim (%) Yemen 551.996 457.532 -17,1 129.432 44.797 -65,4 Romanya 30.774 196.997 540,1 6.396 10.797 68,8 Arnavutluk 50.041 165.304 230,3 10.046 29.390 192,6 Etiyopya 213.911 124.695 -41,7 20.244 25.310 25,0 KKTC 94.999 113.320 19,3 11.920 10.816 -9,3 Suriye 66.113 89.449 35,3 6.723 15.953 137,3 Panama 94.878 78.695 -17,1 10.498 - - Cibuti 66.975 76.677 14,5 5.817 9.085 56,2 İsrail 590.667 75.972 -87,1 109.308 - - Jamaika 81.664 75.249 -7,9 14.273 21.195 48,5