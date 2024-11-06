Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Eylül döneminde %1,1 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında inşaat demiri ihracatı aylık %10,1 artış ve yıllık %17,2 düşüşle 336.245 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %8,2 artış ve yıllık %15,9 düşüşle 193,70 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %1,1 artışla 2,54 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %6,6 düşüşle 1,49 milyar $ seviyesine geriledi.
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %17,1 düşüşle 551.996 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den 196.997 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve 165.304 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.
Türkiye'nin ilk sekiz ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2023
|
Ocak-Eylül 2024
|
Yıllık değişim
|
Eylül 2023
|
Eylül 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Yemen
|
551.996
|
457.532
|
-17,1
|
129.432
|
44.797
|
-65,4
|
Romanya
|
30.774
|
196.997
|
540,1
|
6.396
|
10.797
|
68,8
|
Arnavutluk
|
50.041
|
165.304
|
230,3
|
10.046
|
29.390
|
192,6
|
Etiyopya
|
213.911
|
124.695
|
-41,7
|
20.244
|
25.310
|
25,0
|
KKTC
|
94.999
|
113.320
|
19,3
|
11.920
|
10.816
|
-9,3
|
Suriye
|
66.113
|
89.449
|
35,3
|
6.723
|
15.953
|
137,3
|
Panama
|
94.878
|
78.695
|
-17,1
|
10.498
|
-
|
-
|
Cibuti
|
66.975
|
76.677
|
14,5
|
5.817
|
9.085
|
56,2
|
İsrail
|
590.667
|
75.972
|
-87,1
|
109.308
|
-
|
-
|
Jamaika
|
81.664
|
75.249
|
-7,9
|
14.273
|
21.195
|
48,5
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: