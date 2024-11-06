 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin inşaat...

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Eylül döneminde %1,1 yükseldi

Çarşamba, 06 Kasım 2024 10:15:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında inşaat demiri ihracatı aylık %10,1 artış ve yıllık %17,2 düşüşle 336.245 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %8,2 artış ve yıllık %15,9 düşüşle 193,70 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %1,1 artışla 2,54 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %6,6 düşüşle 1,49 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %17,1 düşüşle 551.996 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den 196.997 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve 165.304 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye'nin ilk sekiz ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2023

Ocak-Eylül 2024

Yıllık değişim
(%)

Eylül 2023

Eylül 2024

Yıllık değişim

 (%)

Yemen

551.996

457.532

-17,1

129.432

44.797

-65,4

Romanya

30.774

196.997

540,1

6.396

10.797

68,8

Arnavutluk

50.041

165.304

230,3

10.046

29.390

192,6

Etiyopya

213.911

124.695

-41,7

20.244

25.310

25,0

KKTC

94.999

113.320

19,3

11.920

10.816

-9,3

Suriye

66.113

89.449

35,3

6.723

15.953

137,3

Panama

94.878

78.695

-17,1

10.498

-

-

Cibuti

66.975

76.677

14,5

5.817

9.085

56,2

İsrail

590.667

75.972

-87,1

109.308

-

-

Jamaika

81.664

75.249

-7,9

14.273

21.195

48,5

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Türk üreticiler iç ve dış piyasalara uzun mamul tekliflerini 10$/mt düşürdü

06 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

İskenderun’da bir üretici uzun mamul fiyatlarını aşağı çekti

06 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Pakistan’da ithal hurda fiyatları yeni bağlantılarda bir miktar arttı

06 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 6 Kasım 2024

06 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları tatil sonrasında baskı altında kaldı

05 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 5 Kasım 2024

05 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de temel nihai mamul stokları Ekim sonunda %4,2 düştü

05 Kas | Çelik Haberler

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları çoğunlukla değişmedi

04 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları düşse de beklentiler nispeten olumlu

04 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Rusya merkezli Evraz yeni inşaat demiri ve profil markalarını piyasaya sürdü

04 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis