Türkiye'nin inşaat demiri ihracatındaki artış 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %9 seviyesine yavaşladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Eylül ayında inşaat demiri ihracatı aylık %12,6 ve yıllık %13,8 düşüşle 314.346 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri aylık %12,4 ve yıllık %6,7 düşüşle 182,38 milyon $ olarak kaydedildi.
2026'nın Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %9 artışla 3,30 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %12,9 artışla 1,88 milyar $ seviyesine yükseldi.
Aynı dönemde Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %14,6 artışla 561.110 mt ihracat yapılan Yemen oldu. Yemen'i Türkiye'den %101,8 artışla 292.999 mt inşaat demiri satın alan Filistin ve %241,3 artışla 205.630 mt ithal eden Peru takip etti.
Ocak-Ağustos dönemiyle kıyaslandığında Eylül verileri, dönemlik yıllık artış oranının %12,2 seviyesinden %9,0 seviyesine gerilediğini gösteriyor. Eylül ihracatının yıllık %13,8 ve Ağustos ayına kıyasla %12,6 düşmesi dönemlik artış hızını aşağı çekti. Ocak-Eylül döneminde ortalama beyan edilen ihracat birim değeri yıllık %3,5 artışla yaklaşık 570$/mt seviyesine çıkarak ihracat değerinin tonajdan daha hızlı artmasına katkı sağladı.
Filistin ve Peru büyümenin ana destekçileri olmayı sürdürdü
Filistin'e ihracat yıllık %101,8 artışla 292.999 mt'a yükselirken, Peru'ya sevkiyat %241,3 artışla 205.630 mt oldu. Mısır da geçen yılın aynı dönemindeki yalnızca 3.026 mt seviyesine kıyasla 180.708 mt'a ulaşarak dikkat çekmeye devam etti. Gürcistan'a ihracat ise %32,6 artışla 155.061 mt'a çıktı.
Geleneksel pazarlardaki baskı sürdü
Buna karşılık Romanya'ya ihracat %37,0 düşüşle 169.660 mt'a gerilerken, Arnavutluk, İngiltere, KKTC ve Kosova'ya sevkiyat sırasıyla %16,6, %16,2, %11,4 ve %36,7 azaldı. Yemen en büyük pazar konumunu korusa da Eylül ayında bu ülkeye ihracat yıllık %65,0 geriledi. Genel olarak Filistin, Peru, Mısır ve Gürcistan'daki güçlü artışlar, bazı geleneksel pazarlardaki kayıpları kısmen dengelemeye devam etti.
Türkiye'nin Ocak-Eylül döneminde en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanıyor:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Eylül 2026
|Ocak-Eylül 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Eylül 2026
|Eylül 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Yemen
|561.110
|489.529
|14,6
|17.029
|48.674
|-65,0
|Filistin
|292.999
|145.226
|101,8
|40.609
|36.988
|9,8
|Peru
|205.630
|60.252
|241,3
|26.058
|-
|-
|Mısır
|180.708
|3.026
|>1000
|37.475
|164
|>1000
|Romanya
|169.660
|269.506
|-37
|24.580
|34.402
|-28,6
|Gürcistan
|155.061
|116.970
|32,6
|13.815
|1.011
|>1000
|Arnavutluk
|151.224
|181.220
|-16,6
|7.002
|18.108
|-61,3
|İngiltere
|112.295
|134.081
|-16,2
|6.884
|14.802
|-53,5
|KKTC
|112.027
|126.392
|-11,4
|12.544
|10.740
|16,8
|Kosova
|96.941
|153.088
|-36,7
|285
|24.389
|-98,8