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Türkiye'nin inşaat demiri ihracatındaki artış 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %9 seviyesine yavaşladı

Salı, 03 Kasım 2026 11:10:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Eylül ayında inşaat demiri ihracatı aylık %12,6 ve yıllık %13,8 düşüşle 314.346 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri aylık %12,4 ve yıllık %6,7 düşüşle 182,38 milyon $ olarak kaydedildi.

2026'nın Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %9 artışla 3,30 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %12,9 artışla 1,88 milyar $ seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %14,6 artışla 561.110 mt ihracat yapılan Yemen oldu. Yemen'i Türkiye'den %101,8 artışla 292.999 mt inşaat demiri satın alan Filistin ve %241,3 artışla 205.630 mt ithal eden Peru takip etti.

Ocak-Ağustos dönemiyle kıyaslandığında Eylül verileri, dönemlik yıllık artış oranının %12,2 seviyesinden %9,0 seviyesine gerilediğini gösteriyor. Eylül ihracatının yıllık %13,8 ve Ağustos ayına kıyasla %12,6 düşmesi dönemlik artış hızını aşağı çekti. Ocak-Eylül döneminde ortalama beyan edilen ihracat birim değeri yıllık %3,5 artışla yaklaşık 570$/mt seviyesine çıkarak ihracat değerinin tonajdan daha hızlı artmasına katkı sağladı.

Filistin ve Peru büyümenin ana destekçileri olmayı sürdürdü

Filistin'e ihracat yıllık %101,8 artışla 292.999 mt'a yükselirken, Peru'ya sevkiyat %241,3 artışla 205.630 mt oldu. Mısır da geçen yılın aynı dönemindeki yalnızca 3.026 mt seviyesine kıyasla 180.708 mt'a ulaşarak dikkat çekmeye devam etti. Gürcistan'a ihracat ise %32,6 artışla 155.061 mt'a çıktı.

Geleneksel pazarlardaki baskı sürdü

Buna karşılık Romanya'ya ihracat %37,0 düşüşle 169.660 mt'a gerilerken, Arnavutluk, İngiltere, KKTC ve Kosova'ya sevkiyat sırasıyla %16,6, %16,2, %11,4 ve %36,7 azaldı. Yemen en büyük pazar konumunu korusa da Eylül ayında bu ülkeye ihracat yıllık %65,0 geriledi. Genel olarak Filistin, Peru, Mısır ve Gürcistan'daki güçlü artışlar, bazı geleneksel pazarlardaki kayıpları kısmen dengelemeye devam etti.

Türkiye'nin Ocak-Eylül döneminde en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanıyor:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Eylül 2026 Ocak-Eylül 2025 Yıllık değişim
(%)		 Eylül 2026 Eylül 2025 Yıllık değişim
(%)
Yemen 561.110 489.529 14,6 17.029 48.674 -65,0
Filistin 292.999 145.226 101,8 40.609 36.988 9,8
Peru 205.630 60.252 241,3 26.058 - -
Mısır 180.708 3.026 >1000 37.475 164 >1000
Romanya 169.660 269.506 -37 24.580 34.402 -28,6
Gürcistan 155.061 116.970 32,6 13.815 1.011 >1000
Arnavutluk 151.224 181.220 -16,6 7.002 18.108 -61,3
İngiltere 112.295 134.081 -16,2 6.884 14.802 -53,5
KKTC 112.027 126.392 -11,4 12.544 10.740 16,8
Kosova 96.941 153.088 -36,7 285 24.389 -98,8
Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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