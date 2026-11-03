Türkiye'nin inşaat demiri ihracatındaki artış 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %9 seviyesine yavaşladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Eylül ayında inşaat demiri ihracatı aylık %12,6 ve yıllık %13,8 düşüşle 314.346 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri aylık %12,4 ve yıllık %6,7 düşüşle 182,38 milyon $ olarak kaydedildi.

2026'nın Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %9 artışla 3,30 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %12,9 artışla 1,88 milyar $ seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %14,6 artışla 561.110 mt ihracat yapılan Yemen oldu. Yemen'i Türkiye'den %101,8 artışla 292.999 mt inşaat demiri satın alan Filistin ve %241,3 artışla 205.630 mt ithal eden Peru takip etti.

Ocak-Ağustos dönemiyle kıyaslandığında Eylül verileri, dönemlik yıllık artış oranının %12,2 seviyesinden %9,0 seviyesine gerilediğini gösteriyor. Eylül ihracatının yıllık %13,8 ve Ağustos ayına kıyasla %12,6 düşmesi dönemlik artış hızını aşağı çekti. Ocak-Eylül döneminde ortalama beyan edilen ihracat birim değeri yıllık %3,5 artışla yaklaşık 570$/mt seviyesine çıkarak ihracat değerinin tonajdan daha hızlı artmasına katkı sağladı.

Filistin ve Peru büyümenin ana destekçileri olmayı sürdürdü

Filistin'e ihracat yıllık %101,8 artışla 292.999 mt'a yükselirken, Peru'ya sevkiyat %241,3 artışla 205.630 mt oldu. Mısır da geçen yılın aynı dönemindeki yalnızca 3.026 mt seviyesine kıyasla 180.708 mt'a ulaşarak dikkat çekmeye devam etti. Gürcistan'a ihracat ise %32,6 artışla 155.061 mt'a çıktı.

Geleneksel pazarlardaki baskı sürdü

Buna karşılık Romanya'ya ihracat %37,0 düşüşle 169.660 mt'a gerilerken, Arnavutluk, İngiltere, KKTC ve Kosova'ya sevkiyat sırasıyla %16,6, %16,2, %11,4 ve %36,7 azaldı. Yemen en büyük pazar konumunu korusa da Eylül ayında bu ülkeye ihracat yıllık %65,0 geriledi. Genel olarak Filistin, Peru, Mısır ve Gürcistan'daki güçlü artışlar, bazı geleneksel pazarlardaki kayıpları kısmen dengelemeye devam etti.

Türkiye'nin Ocak-Eylül döneminde en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanıyor: