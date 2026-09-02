Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %11,7 ile artışını sürdürdü, Temmuz ivmesi zayıfladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Temmuz ayında inşaat demiri ihracatı aylık %21,4 düşüş ve yıllık %6,9 artışla 373.819 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %22,5 düşüş ve yıllık %13,7 artışla 216,88 milyon $ olarak kaydedildi.

2026'nın Ocak-Temmuz döneminde ise Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %11,7 artışla 2,63 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %14,4 artışla 1,49 milyar $ seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke yıllık %13,4 artışla 492.436 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen'i Türkiye'den %122 artışla 222.531 mt inşaat demiri satın alan Filistin ve %372,4 artışla 149.879 mt inşaat demiri ithal eden Peru takip etti.

Ocak-Haziran dönemiyle kıyaslandığında Temmuz verileri Türkiye'nin inşaat demiri ihracatındaki yıllık artış trendinin sürdüğünü, ancak büyüme hızının bir miktar zayıfladığını gösteriyor. Ocak-Haziran döneminde toplam ihracat yıllık %12,8 artışla desteklenirken, Ocak-Temmuz döneminde artış oranı %11,7'ye geriledi. Bu durum, Temmuz ayında ihracatın yıllık bazda artmaya devam etmesine rağmen, Haziran'a kıyasla daha zayıf bir aylık performans sergilemesinden kaynaklandı. Nitekim Temmuz ayında ihracat tonajı yıllık %6,9 artışla 373.819 mt seviyesinde kaydedilse de aylık bazda %21,4 düşüş görüldü.

Filistin ve Peru büyümeyi desteklemeyi sürdürüyor

Pazar dağılımı açısından ise Ocak-Haziran döneminde öne çıkan trendler Temmuz itibarıyla büyük ölçüde korundu. Yemen lider pazar konumunu sürdürürken, Filistin ve Peru'daki güçlü artışlar Türkiye'nin ihracat büyümesini desteklemeye devam etti. Ancak Peru'nun artış hızı Ocak-Haziran dönemindeki %360,7'den Ocak-Temmuz döneminde %372,4'e yükselerek daha da belirginleşirken, Filistin'deki artış oranı Ocak-Haziran dönemindeki %191,8'den Ocak-Temmuz döneminde %122'ye geriledi. Buna rağmen Filistin ikinci büyük pazar olmayı korudu.

Mısır öne çıkarken geleneksel pazarlarda düşüş sürüyor

Dikkat çeken bir diğer değişim Mısır'da görüldü. Ocak-Haziran döneminde de güçlü artış gösteren Mısır, Temmuz verilerinin eklenmesiyle %4.602,3 gibi çok yüksek bir yıllık artış oranına ulaşarak pazar çeşitlenmesinde daha belirgin hale geldi. Buna karşılık Romanya, Arnavutluk, Suriye ve Kosova gibi geleneksel pazarlardaki düşüş trendi Ocak-Temmuz döneminde de devam etti. Genel olarak Temmuz verileri Türkiye'nin inşaat demiri ihracatındaki büyümenin hâlâ Yemen, Filistin, Peru, Gürcistan ve Mısır gibi pazarlardan destek aldığını ancak aylık ivmenin Haziran'a kıyasla yavaşladığını gösteriyor.

Türkiye'nin Ocak-Temmuz döneminde en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır: