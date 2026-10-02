Türkiye'nin inşaat demiri ihracatındaki artış 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %12,2 seviyesine çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Ağustos ayında inşaat demiri ihracatı aylık %2,3 düşüş ve yıllık %17,0 artışla 362.069 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri aylık %2,8 düşüş ve yıllık %25,1 artışla 209,42 milyon $ olarak kaydedildi.

2026'nın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %12,2 artışla 2,99 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %15,6 artışla 1,70 milyar $ seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %24,0 artışla 546.471 mt ihracat yapılan Yemen oldu. Yemen'i Türkiye'den %133,2 artışla 252.409 mt inşaat demiri satın alan Filistin ve %198,0 artışla 179.572 mt ithal eden Peru takip etti.

Ocak-Temmuz dönemiyle kıyaslandığında Ağustos verileri, dönemlik yıllık artış oranının %11,6 seviyesinden %12,2 seviyesine yükseldiğini gösteriyor. Ağustos ihracatının yıllık %17 artması bu hızlanmayı desteklerken, sevkiyatlar Temmuz ayındaki 370.437 mt seviyesine kıyasla %2,3 geriledi.

Filistin miktar artışında öne çıkarken, Peru'nun büyümesi yavaşladı

Filistin, 144.171 mt ile ihracat pazarları arasındaki en büyük yıllık miktar artışını kaydederken, Peru'ya sevkiyat 119.320 mt arttı. Filistin'in dönemlik artış oranı Ocak-Temmuz dönemindeki %121,9 seviyesinden Ocak-Ağustos döneminde %133,2 seviyesine yükseldi. Peru'nun artış oranı ise Ağustos sevkiyatındaki yıllık artışın %4,1 ile sınırlı kalmasıyla %372,4 seviyesinden %198 seviyesine geriledi. Yemen'e Ağustos ihracatı, önceki yılın aynı ayındaki 6.611 mt seviyesindeki düşük bazın etkisiyle %742,7 artarak 55.713 mt oldu.

Mısır altıncı sıraya yükselirken, bazı geleneksel pazarlarda düşüş sürdü

Mısır'a Ocak-Ağustos ihracatı, önceki yılın aynı dönemindeki 2.861 mt seviyesine kıyasla %4.906,2 artışla 143.233 mt oldu ve ülke altıncı sıraya yükseldi. Çok yüksek artış oranında düşük karşılaştırma bazı etkili oldu. Romanya, Arnavutluk, İngiltere ve Kosova'ya ihracat sırasıyla %38,4, %11,6, %11,8 ve %24,8 geriledi. KKTC, %14 düşüşle 99.478 mt seviyesine gerilemesine rağmen dokuzuncu sırada yer alırken, Suriye %28,8 düşüşle 91.192 mt seviyesinde kalarak ilk 10'un dışında kaldı. Böylece Filistin, Mısır, Peru ve Yemen'deki artışlar, diğer bazı pazarlardaki kayıpları dengeledi.

Türkiye'nin Ocak-Ağustos döneminde en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanıyor: