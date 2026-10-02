 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye'nin...

Türkiye'nin inşaat demiri ihracatındaki artış 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %12,2 seviyesine çıktı

Cuma, 02 Ekim 2026 10:32:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Ağustos ayında inşaat demiri ihracatı aylık %2,3 düşüş ve yıllık %17,0 artışla 362.069 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri aylık %2,8 düşüş ve yıllık %25,1 artışla 209,42 milyon $ olarak kaydedildi.

2026'nın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %12,2 artışla 2,99 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %15,6 artışla 1,70 milyar $ seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %24,0 artışla 546.471 mt ihracat yapılan Yemen oldu. Yemen'i Türkiye'den %133,2 artışla 252.409 mt inşaat demiri satın alan Filistin ve %198,0 artışla 179.572 mt ithal eden Peru takip etti.

Ocak-Temmuz dönemiyle kıyaslandığında Ağustos verileri, dönemlik yıllık artış oranının %11,6 seviyesinden %12,2 seviyesine yükseldiğini gösteriyor. Ağustos ihracatının yıllık %17 artması bu hızlanmayı desteklerken, sevkiyatlar Temmuz ayındaki 370.437 mt seviyesine kıyasla %2,3 geriledi.

Filistin miktar artışında öne çıkarken, Peru'nun büyümesi yavaşladı

Filistin, 144.171 mt ile ihracat pazarları arasındaki en büyük yıllık miktar artışını kaydederken, Peru'ya sevkiyat 119.320 mt arttı. Filistin'in dönemlik artış oranı Ocak-Temmuz dönemindeki %121,9 seviyesinden Ocak-Ağustos döneminde %133,2 seviyesine yükseldi. Peru'nun artış oranı ise Ağustos sevkiyatındaki yıllık artışın %4,1 ile sınırlı kalmasıyla %372,4 seviyesinden %198 seviyesine geriledi. Yemen'e Ağustos ihracatı, önceki yılın aynı ayındaki 6.611 mt seviyesindeki düşük bazın etkisiyle %742,7 artarak 55.713 mt oldu.

Mısır altıncı sıraya yükselirken, bazı geleneksel pazarlarda düşüş sürdü

Mısır'a Ocak-Ağustos ihracatı, önceki yılın aynı dönemindeki 2.861 mt seviyesine kıyasla %4.906,2 artışla 143.233 mt oldu ve ülke altıncı sıraya yükseldi. Çok yüksek artış oranında düşük karşılaştırma bazı etkili oldu. Romanya, Arnavutluk, İngiltere ve Kosova'ya ihracat sırasıyla %38,4, %11,6, %11,8 ve %24,8 geriledi. KKTC, %14 düşüşle 99.478 mt seviyesine gerilemesine rağmen dokuzuncu sırada yer alırken, Suriye %28,8 düşüşle 91.192 mt seviyesinde kalarak ilk 10'un dışında kaldı. Böylece Filistin, Mısır, Peru ve Yemen'deki artışlar, diğer bazı pazarlardaki kayıpları dengeledi.

Türkiye'nin Ocak-Ağustos döneminde en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanıyor:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Ağustos 2026 Ocak-Ağustos 2025 Yıllık değişim
(%)		 Ağustos 2026 Ağustos 2025 Yıllık değişim
(%)
Yemen 546.471 440.855 24,0 55.713 6.611 742,7
Filistin 252.409 108.238 133,2 30.025 8.008 275,0
Peru 179.572 60.252 198,0 29.693 28.526 4,1
Romanya 144.940 235.104 -38,4 16.143 10.686 51,1
Arnavutluk 144.213 163.112 -11,6 25.086 23.058 8,8
Mısır 143.233 2.861 >1000 26.445 377 >1000
Gürcistan 141.276 115.958 21,8 12.718 12.216 4,1
İngiltere 105.245 119.278 -11,8 10.597 13.007 -18,5
KKTC 99.478 115.652 -14,0 13.610 14.619 -6,9
Kosova 96.740 128.699 -24,8 10.086 17.311 -41,7
Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
Teklifi Gör

Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi DEHA METALURJİ METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Teklifi Gör

Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi ALİ CANGUL İNŞAAT A.Ş.
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %11,7 ile artışını sürdürdü, Temmuz ivmesi zayıfladı

02 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye'nin çelik ihracatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %1,6 arttı, Romanya en büyük pazar olmayı sürdürdü

07 Ağu | Çelik Haberler

Filistin ve Peru 2026'nın ilk yarısında Türkiye'nin inşaat demiri ihracat pazarlarındaki değişime öncülük etti

03 Ağu | Çelik Haberler

Yemen lider pazar konumunu korurken, Türkiye’nin 2026 yılı Ocak-Mayıs dönemi inşaat demiri ihracatında büyüme Balkanlar ...

02 Tem | Çelik Haberler

Yemen düşen tonaja rağmen Türkiye’nin en büyük inşaat demiri ihracat pazarı olmayı sürdürdü

02 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Mart döneminde %0,5 arttı, Filistin ve Peru’da güçlü yükseliş

05 May | Çelik Haberler

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2026'nın Ocak-Şubat döneminde %17,1 düşüş kaydetti

02 Nis | Çelik Haberler

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2026’nın Ocak ayında %26,8 düştü

04 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2025’te %20,6 artış kaydetti

03 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2025'in Ocak-Kasım döneminde %22,2 artış kaydetti

06 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis