Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ekim döneminde %1,6 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında inşaat demiri ihracatı aylık %34,7 ve yıllık %24 düşüşle 219.578 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %34,7 ve yıllık %25,7 düşüşle 126,37 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk on ayında ise, Türkiye 'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %1,6 düşüşle 2,76 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %8,5 düşüşle 1,62 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde, Türkiye 'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %10,5 düşüşle 510.697 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye 'den 196.915 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve 179.198 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye 'nin ilk on ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2023 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim

(%) Ekim 2023 Ekim 2024 Yıllık değişim (%) Yemen 570.866 510.697 -10,5 18.870 54.969 191,3 Romanya 57.829 196.915 240,5 27.055 - - Arnavutluk 64.287 179.198 178,7 14.246 16.128 13,2 KKTC 106.256 128.734 21,2 11.254 15.404 36,9 Etiyopya 231.849 124.284 -46,4 17.938 - - Suriye 76.120 107.382 41,1 10.005 17.932 79,2 Dominik Cumhuriyeti 39.677 80.105 101,9 17.901 17.143 -4,2 Panama 114.710 78.066 -31,9 19.831 - - Cibuti 78.335 76.677 -2,1 11.360 - - İsrail 629.272 75.972 -87,9 39.605 - -