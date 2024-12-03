Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ekim döneminde %1,6 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında inşaat demiri ihracatı aylık %34,7 ve yıllık %24 düşüşle 219.578 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %34,7 ve yıllık %25,7 düşüşle 126,37 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk on ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %1,6 düşüşle 2,76 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %8,5 düşüşle 1,62 milyar $ seviyesine geriledi.
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %10,5 düşüşle 510.697 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den 196.915 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve 179.198 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.
Türkiye'nin ilk on ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2023
|
Ocak-Ekim 2024
|
Yıllık değişim
|
Ekim 2023
|
Ekim 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Yemen
|
570.866
|
510.697
|
-10,5
|
18.870
|
54.969
|
191,3
|
Romanya
|
57.829
|
196.915
|
240,5
|
27.055
|
-
|
-
|
Arnavutluk
|
64.287
|
179.198
|
178,7
|
14.246
|
16.128
|
13,2
|
KKTC
|
106.256
|
128.734
|
21,2
|
11.254
|
15.404
|
36,9
|
Etiyopya
|
231.849
|
124.284
|
-46,4
|
17.938
|
-
|
-
|
Suriye
|
76.120
|
107.382
|
41,1
|
10.005
|
17.932
|
79,2
|
Dominik Cumhuriyeti
|
39.677
|
80.105
|
101,9
|
17.901
|
17.143
|
-4,2
|
Panama
|
114.710
|
78.066
|
-31,9
|
19.831
|
-
|
-
|
Cibuti
|
78.335
|
76.677
|
-2,1
|
11.360
|
-
|
-
|
İsrail
|
629.272
|
75.972
|
-87,9
|
39.605
|
-
|
-
Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: