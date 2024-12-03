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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ekim döneminde %1,6 geriledi

Salı, 03 Aralık 2024 09:57:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ekim ayında inşaat demiri ihracatı aylık %34,7 ve yıllık %24 düşüşle 219.578 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %34,7 ve yıllık %25,7 düşüşle 126,37 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk on ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %1,6 düşüşle 2,76 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %8,5 düşüşle 1,62 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %10,5 düşüşle 510.697 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den 196.915 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve 179.198 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye'nin ilk on ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2023

Ocak-Ekim 2024

Yıllık değişim
(%)

Ekim 2023

Ekim 2024

Yıllık değişim

 (%)

Yemen

570.866

510.697

-10,5

18.870

54.969

191,3

Romanya

57.829

196.915

240,5

27.055

-

-

Arnavutluk

64.287

179.198

178,7

14.246

16.128

13,2

KKTC

106.256

128.734

21,2

11.254

15.404

36,9

Etiyopya

231.849

124.284

-46,4

17.938

-

-

Suriye

76.120

107.382

41,1

10.005

17.932

79,2

Dominik Cumhuriyeti

39.677

80.105

101,9

17.901

17.143

-4,2

Panama

114.710

78.066

-31,9

19.831

-

-

Cibuti

78.335

76.677

-2,1

11.360

-

-

İsrail

629.272

75.972

-87,9

39.605

-

-

Ocak-Ekim döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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