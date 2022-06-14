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Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Nisan döneminde %10,6 düştü

Salı, 14 Haziran 2022 12:05:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %14,5 ve yıllık %36 düşüşle 50.211 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %8,8 ve yıllık %11,1 düşüşle 52,96 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Nisan döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %10,6 düşüşle 210.900 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %30,7 artışla 219,47 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %25,7 düşüşle 102.731 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 25.814 mt soğuk rulo ihraç eden Güney Kore takip etti.

Ocak-Nisan döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Nisan 2022

Ocak-Nisan 2021

Yıllık değişim (%)

Nisan 2022

Nisan 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

102.731

138.250

-25,69

23.966

27.839

-13,91

Güney Kore

25.814

15.258

69,18

5.928

8.282

-28,42

Çin

23.480

37.652

-37,64

7.773

31.977

-75,69

Hindistan

15.914

-

-

4.360

-

-

Hollanda

9.559

12.659

-24,49

2.373

3.155

-24,79

Romanya

7.959

2.246

254,36

1.223

1.003

21,93

Kazakistan

5.640

-

-

-

-

-

Belçika

5.153

5.938

-13,22

1.938

1.700

14

Fransa

2.369

864

174,19

555

132

320,45

Almanya

2.001

1.099

82,07

246

194

26,8

Türkiye'nin yılın ilk dört ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: Soğuk Haddelenmiş Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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