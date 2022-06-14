Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Nisan döneminde %10,6 düştü

Salı, 14 Haziran 2022 12:05:53 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %14,5 ve yıllık %36 düşüşle 50.211 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %8,8 ve yıllık %11,1 düşüşle 52,96 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Nisan döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %10,6 düşüşle 210.900 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %30,7 artışla 219,47 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %25,7 düşüşle 102.731 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 25.814 mt soğuk rulo ihraç eden Güney Kore takip etti.

Ocak-Nisan döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2022 Ocak-Nisan 2021 Yıllık değişim (%) Nisan 2022 Nisan 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 102.731 138.250 -25,69 23.966 27.839 -13,91 Güney Kore 25.814 15.258 69,18 5.928 8.282 -28,42 Çin 23.480 37.652 -37,64 7.773 31.977 -75,69 Hindistan 15.914 - - 4.360 - - Hollanda 9.559 12.659 -24,49 2.373 3.155 -24,79 Romanya 7.959 2.246 254,36 1.223 1.003 21,93 Kazakistan 5.640 - - - - - Belçika 5.153 5.938 -13,22 1.938 1.700 14 Fransa 2.369 864 174,19 555 132 320,45 Almanya 2.001 1.099 82,07 246 194 26,8

Türkiye'nin yılın ilk dört ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: