Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Nisan döneminde %10,6 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %14,5 ve yıllık %36 düşüşle 50.211 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %8,8 ve yıllık %11,1 düşüşle 52,96 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Nisan döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %10,6 düşüşle 210.900 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %30,7 artışla 219,47 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %25,7 düşüşle 102.731 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 25.814 mt soğuk rulo ihraç eden Güney Kore takip etti.
Ocak-Nisan döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Nisan 2022
|
Ocak-Nisan 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Nisan 2022
|
Nisan 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
102.731
|
138.250
|
-25,69
|
23.966
|
27.839
|
-13,91
|
Güney Kore
|
25.814
|
15.258
|
69,18
|
5.928
|
8.282
|
-28,42
|
Çin
|
23.480
|
37.652
|
-37,64
|
7.773
|
31.977
|
-75,69
|
Hindistan
|
15.914
|
-
|
-
|
4.360
|
-
|
-
|
Hollanda
|
9.559
|
12.659
|
-24,49
|
2.373
|
3.155
|
-24,79
|
Romanya
|
7.959
|
2.246
|
254,36
|
1.223
|
1.003
|
21,93
|
Kazakistan
|
5.640
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Belçika
|
5.153
|
5.938
|
-13,22
|
1.938
|
1.700
|
14
|
Fransa
|
2.369
|
864
|
174,19
|
555
|
132
|
320,45
|
Almanya
|
2.001
|
1.099
|
82,07
|
246
|
194
|
26,8
Türkiye'nin yılın ilk dört ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: