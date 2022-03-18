Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak ayında %24,1 düştü

Cuma, 18 Mart 2022 11:57:22 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %17,7 ve yıllık %24,1 düşüşle 46.948 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %18,6 düşüş ve yıllık %24,9 artışla 50,8 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %55,5 düşüşle 21.374 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 9.066 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.

Ocak ayında Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar(mt) Ocak 2022 Ocak 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 21.374 47.986 -55,46 Çin 9.066 - - Güney Kore 2.829 4.358 -35,08 Kazakistan 2.828 - - Romanya 2.453 820 199,15 Hollanda 1.951 2.506 -22,15 Ukrayna 1.366 569 140,07 İtalya 1.326 1.864 -28,86 Belçika 967 1.900 -49,11 İspanya 655 276 137,32

Türkiye'nin Ocak ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: