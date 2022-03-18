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Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak ayında %24,1 düştü

Cuma, 18 Mart 2022 11:57:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %17,7 ve yıllık %24,1 düşüşle 46.948 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %18,6 düşüş ve yıllık %24,9 artışla 50,8 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %55,5 düşüşle 21.374 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 9.066 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.

Ocak ayında Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

Ocak 2022

Ocak 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

21.374

47.986

-55,46

Çin

9.066

-

-

Güney Kore

2.829

4.358

-35,08

Kazakistan

2.828

-

-

Romanya

2.453

820

199,15

Hollanda

1.951

2.506

-22,15

Ukrayna

1.366

569

140,07

İtalya

1.326

1.864

-28,86

Belçika

967

1.900

-49,11

İspanya

655

276

137,32

Türkiye'nin Ocak ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: soğuk haddelenmiş  yassı ürünler  Türkiye  Avrupa  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri 

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