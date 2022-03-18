Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak ayında %24,1 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %17,7 ve yıllık %24,1 düşüşle 46.948 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %18,6 düşüş ve yıllık %24,9 artışla 50,8 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %55,5 düşüşle 21.374 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 9.066 mt soğuk rulo ihraç eden Çin takip etti.
Ocak ayında Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
Ocak 2022
|
Ocak 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
21.374
|
47.986
|
-55,46
|
Çin
|
9.066
|
-
|
-
|
Güney Kore
|
2.829
|
4.358
|
-35,08
|
Kazakistan
|
2.828
|
-
|
-
|
Romanya
|
2.453
|
820
|
199,15
|
Hollanda
|
1.951
|
2.506
|
-22,15
|
Ukrayna
|
1.366
|
569
|
140,07
|
İtalya
|
1.326
|
1.864
|
-28,86
|
Belçika
|
967
|
1.900
|
-49,11
|
İspanya
|
655
|
276
|
137,32
Türkiye'nin Ocak ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: