Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %13,4 düştü

Salı, 24 Ocak 2023 10:48:04 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %0,1 ve yıllık %49,4 düşüşle 36.949 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %11,5 ve yıllık %63,8 düşüşle 30,15 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Kasım döneminde soğuk rulo sac ithalatı yıllık %13,4 düşüşle 638.397 mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri ise yıllık %6,1 düşüşle 653,35 milyon $ oldu.

Aynı dönemde Türkiye’nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %5,23 düşüşle 277.354 mt seviyesinde yer aldı. Rusya’yı, 125.035 mt soğuk rulo sac ihraç eden Çin takip etti.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2022 Ocak-Kasım 2021 Yıllık değişim (%) Kasım 2022 Kasım 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 277.354 292.656 -5,23 30.072 32.908 -8,62 Çin 125.035 249.582 -49,9 - 21.265 ­- Güney Kore 114.277 81.975 39,4 819 8.104 -89,89 Hollanda 22.505 24.814 -9,31 1.028 1.713 -39,99 Hindistan 20.167 826 2341,53 - 545 - Kazakistan 18.813 5.168 264,03 - 2.256 - Romanya 14.156 10.601 33,53 1.618 150 978,67 Belçika 13.059 18.701 -30,17 755 1.412 -46,53 Fransa 4.682 3.347 39,89 397 302 31,46 İtalya 4.502 8.246 -45,4 - 830 -

Türkiye’nin geçen yılın ilk 11 ayında en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: