Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %13,4 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %0,1 ve yıllık %49,4 düşüşle 36.949 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %11,5 ve yıllık %63,8 düşüşle 30,15 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Kasım döneminde soğuk rulo sac ithalatı yıllık %13,4 düşüşle 638.397 mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri ise yıllık %6,1 düşüşle 653,35 milyon $ oldu.
Aynı dönemde Türkiye’nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %5,23 düşüşle 277.354 mt seviyesinde yer aldı. Rusya’yı, 125.035 mt soğuk rulo sac ihraç eden Çin takip etti.
Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2022
|
Ocak-Kasım 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2022
|
Kasım 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
277.354
|
292.656
|
-5,23
|
30.072
|
32.908
|
-8,62
|
Çin
|
125.035
|
249.582
|
-49,9
|
-
|
21.265
|
-
|
Güney Kore
|
114.277
|
81.975
|
39,4
|
819
|
8.104
|
-89,89
|
Hollanda
|
22.505
|
24.814
|
-9,31
|
1.028
|
1.713
|
-39,99
|
Hindistan
|
20.167
|
826
|
2341,53
|
-
|
545
|
-
|
Kazakistan
|
18.813
|
5.168
|
264,03
|
-
|
2.256
|
-
|
Romanya
|
14.156
|
10.601
|
33,53
|
1.618
|
150
|
978,67
|
Belçika
|
13.059
|
18.701
|
-30,17
|
755
|
1.412
|
-46,53
|
Fransa
|
4.682
|
3.347
|
39,89
|
397
|
302
|
31,46
|
İtalya
|
4.502
|
8.246
|
-45,4
|
-
|
830
|
-
Türkiye’nin geçen yılın ilk 11 ayında en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: