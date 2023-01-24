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Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Kasım döneminde %13,4 düştü

Salı, 24 Ocak 2023 10:48:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %0,1 ve yıllık %49,4 düşüşle 36.949 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %11,5 ve yıllık %63,8 düşüşle 30,15 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Kasım döneminde soğuk rulo sac ithalatı yıllık %13,4 düşüşle 638.397 mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri ise yıllık %6,1 düşüşle 653,35 milyon $ oldu.

Aynı dönemde Türkiye’nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %5,23 düşüşle 277.354 mt seviyesinde yer aldı. Rusya’yı, 125.035 mt soğuk rulo sac ihraç eden Çin takip etti.

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2022

Ocak-Kasım 2021

Yıllık değişim (%)

Kasım 2022

Kasım 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

277.354

292.656

-5,23

30.072

32.908

-8,62

Çin

125.035

249.582

-49,9

-

21.265

­-

Güney Kore

114.277

81.975

39,4

819

8.104

-89,89

Hollanda

22.505

24.814

-9,31

1.028

1.713

-39,99

Hindistan

20.167

826

2341,53

-

545

-

Kazakistan

18.813

5.168

264,03

-

2.256

-

Romanya

14.156

10.601

33,53

1.618

150

978,67

Belçika

13.059

18.701

-30,17

755

1.412

-46,53

Fransa

4.682

3.347

39,89

397

302

31,46

İtalya

4.502

8.246

-45,4

-

830

-

Türkiye’nin geçen yılın ilk 11 ayında en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: Soğuk Sac soğuk rulo sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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