﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %2,6 arttı

Cuma, 09 Eylül 2022 12:32:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı, aylık %51,8 ve yıllık %70,5 artışla 95.903 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %53 ve yıllık %80,4 artışla 102,71 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı yıllık %2,6 artışla 412.779 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %34,4 artışla 434,83 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %25,6 düşüşle 145.917 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 104.426 mt soğuk rulo sac ihraç eden Güney Kore takip etti.

Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Temmuz 2022

Ocak-Temmuz 2021

Yıllık değişim (%)

Temmuz 2022

Temmuz 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

145.917

195.992

-25,55

22.925

23.567

-2,72

Güney Kore

104.426

44.409

135,15

29.563

12.526

136,01

Çin

66.764

89.614

-25,50

32.080

14.170

126,39

Hindistan

20.021

-

-

200

-

-

Hollanda

16.236

17.027

-4,65

1.591

774

105,56

Kazakistan

14.188

-

-

4.582

-

-

Romanya

11.413

6.840

66,86

1.671

1.407

18,76

Belçika

8.969

12.540

-28,48

817

1.015

-19,51

İtalya

4.485

5.481

-18,17

153

345

-55,65

Fransa

3.706

1.612

129,90

281

327

-14,07

Türkiye'nin yılın ilk yedi ayında en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: soğuk rulo sac Soğuk Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de temel nihai mamul stokları Ağustos sonunda %5,6 düştü

06 Eyl | Çelik Haberler

Romanya yassı mamul piyasasında üretici fiyatları yükseldi, perakende fiyatları değişmedi

02 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de perakende sıcak sac fiyatları sabit fakat soğuk sac fiyatları düştü

26 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya yassı mamul piyasasında üretici fiyatları yükselirken, perakende fiyatları zayıfladı

25 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de yassı mamul fiyatları hala talep tarafından destek görmüyor

19 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %8,1 düştü

08 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %18,7 düştü

07 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %31,9 azaldı

07 Eyl | Çelik Haberler

TÇÜD: Türkiye’nin ham çelik üretimi ve çelik ihracatı Ocak-Temmuz döneminde düştü

06 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %0,4 arttı

06 Eyl | Çelik Haberler