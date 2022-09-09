Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %2,6 arttı

Cuma, 09 Eylül 2022 12:32:14 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı, aylık %51,8 ve yıllık %70,5 artışla 95.903 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %53 ve yıllık %80,4 artışla 102,71 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı yıllık %2,6 artışla 412.779 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %34,4 artışla 434,83 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %25,6 düşüşle 145.917 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 104.426 mt soğuk rulo sac ihraç eden Güney Kore takip etti.

Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2022 Ocak-Temmuz 2021 Yıllık değişim (%) Temmuz 2022 Temmuz 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 145.917 195.992 -25,55 22.925 23.567 -2,72 Güney Kore 104.426 44.409 135,15 29.563 12.526 136,01 Çin 66.764 89.614 -25,50 32.080 14.170 126,39 Hindistan 20.021 - - 200 - - Hollanda 16.236 17.027 -4,65 1.591 774 105,56 Kazakistan 14.188 - - 4.582 - - Romanya 11.413 6.840 66,86 1.671 1.407 18,76 Belçika 8.969 12.540 -28,48 817 1.015 -19,51 İtalya 4.485 5.481 -18,17 153 345 -55,65 Fransa 3.706 1.612 129,90 281 327 -14,07

Türkiye'nin yılın ilk yedi ayında en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: