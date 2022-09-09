Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %2,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı, aylık %51,8 ve yıllık %70,5 artışla 95.903 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %53 ve yıllık %80,4 artışla 102,71 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı yıllık %2,6 artışla 412.779 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %34,4 artışla 434,83 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %25,6 düşüşle 145.917 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 104.426 mt soğuk rulo sac ihraç eden Güney Kore takip etti.
Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Temmuz 2022
|
Ocak-Temmuz 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Temmuz 2022
|
Temmuz 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
145.917
|
195.992
|
-25,55
|
22.925
|
23.567
|
-2,72
|
Güney Kore
|
104.426
|
44.409
|
135,15
|
29.563
|
12.526
|
136,01
|
Çin
|
66.764
|
89.614
|
-25,50
|
32.080
|
14.170
|
126,39
|
Hindistan
|
20.021
|
-
|
-
|
200
|
-
|
-
|
Hollanda
|
16.236
|
17.027
|
-4,65
|
1.591
|
774
|
105,56
|
Kazakistan
|
14.188
|
-
|
-
|
4.582
|
-
|
-
|
Romanya
|
11.413
|
6.840
|
66,86
|
1.671
|
1.407
|
18,76
|
Belçika
|
8.969
|
12.540
|
-28,48
|
817
|
1.015
|
-19,51
|
İtalya
|
4.485
|
5.481
|
-18,17
|
153
|
345
|
-55,65
|
Fransa
|
3.706
|
1.612
|
129,90
|
281
|
327
|
-14,07
Türkiye'nin yılın ilk yedi ayında en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: