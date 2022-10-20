Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %7,2 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı, aylık %22,9 ve yıllık %39,5 düşüşle 73.984 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %22,8 ve yıllık %41 düşüşle 79,26 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı yıllık %7,2 düşüşle 486.766 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %12,2 artışla 514,09 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %20,3 düşüşle 170.893 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 110.141 mt soğuk rulo sac ihraç eden Güney Kore takip etti.
Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ağustos 2022
|
Ocak-Ağustos 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Ağustos 2022
|
Ağustos 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
170.893
|
214.493
|
-20,33
|
24.975
|
18.501
|
34,99
|
Güney Kore
|
110.141
|
51.953
|
112
|
5.714
|
7.545
|
-24,27
|
Çin
|
100.160
|
173.382
|
-42,23
|
33.396
|
83.768
|
-60,13
|
Hindistan
|
20.021
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Kazakistan
|
18.812
|
-
|
-
|
4.625
|
-
|
-
|
Hollanda
|
18.377
|
20.030
|
-8,25
|
2.140
|
3.003
|
-28,74
|
Romanya
|
11.661
|
8.783
|
32,77
|
249
|
1.943
|
-87,18
|
Belçika
|
10.019
|
14.562
|
-31,2
|
1.050
|
2.022
|
-48,07
|
İtalya
|
4.501
|
6.583
|
-31,63
|
-
|
1.103
|
-
|
Fransa
|
3.897
|
1.904
|
104,67
|
191
|
291
|
-34,36
Türkiye'nin yılın ilk sekiz ayında en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: