Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %7,2 düştü

Perşembe, 20 Ekim 2022 11:46:32 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı, aylık %22,9 ve yıllık %39,5 düşüşle 73.984 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %22,8 ve yıllık %41 düşüşle 79,26 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı yıllık %7,2 düşüşle 486.766 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %12,2 artışla 514,09 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %20,3 düşüşle 170.893 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 110.141 mt soğuk rulo sac ihraç eden Güney Kore takip etti.

Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2022 Ocak-Ağustos 2021 Yıllık değişim (%) Ağustos 2022 Ağustos 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 170.893 214.493 -20,33 24.975 18.501 34,99 Güney Kore 110.141 51.953 112 5.714 7.545 -24,27 Çin 100.160 173.382 -42,23 33.396 83.768 -60,13 Hindistan 20.021 - - - - - Kazakistan 18.812 - - 4.625 - - Hollanda 18.377 20.030 -8,25 2.140 3.003 -28,74 Romanya 11.661 8.783 32,77 249 1.943 -87,18 Belçika 10.019 14.562 -31,2 1.050 2.022 -48,07 İtalya 4.501 6.583 -31,63 - 1.103 - Fransa 3.897 1.904 104,67 191 291 -34,36

Türkiye'nin yılın ilk sekiz ayında en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: