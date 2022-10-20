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Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %7,2 düştü

Perşembe, 20 Ekim 2022 11:46:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı, aylık %22,9 ve yıllık %39,5 düşüşle 73.984 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %22,8 ve yıllık %41 düşüşle 79,26 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı yıllık %7,2 düşüşle 486.766 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %12,2 artışla 514,09 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %20,3 düşüşle 170.893 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 110.141 mt soğuk rulo sac ihraç eden Güney Kore takip etti.

Ocak-Ağustos döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2022

Ocak-Ağustos 2021

Yıllık değişim (%)

Ağustos 2022

Ağustos 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

170.893

214.493

-20,33

24.975

18.501

34,99

Güney Kore

110.141

51.953

112

5.714

7.545

-24,27

Çin

100.160

173.382

-42,23

33.396

83.768

-60,13

Hindistan

20.021

-

-

-

-

-

Kazakistan

18.812

-

-

4.625

-

-

Hollanda

18.377

20.030

-8,25

2.140

3.003

-28,74

Romanya

11.661

8.783

32,77

249

1.943

-87,18

Belçika

10.019

14.562

-31,2

1.050

2.022

-48,07

İtalya

4.501

6.583

-31,63

-

1.103

-

Fransa

3.897

1.904

104,67

191

291

-34,36

Türkiye'nin yılın ilk sekiz ayında en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: Soğuk Sac soğuk rulo sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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