Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Eylül döneminde %7,3 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı, aylık %6,4 artış ve yıllık %7,8 düşüşle 78.689 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %5,3 ve yıllık %17,9 düşüşle 75,04 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Eylül döneminde, Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı yıllık %7,3 düşüşle 565.453 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %7,2 artışla 589,13 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %9,5 düşüşle 217.883 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 123.499 mt soğuk rulo sac ihraç eden Çin takip etti.
Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2022
|
Ocak-Eylül 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Eylül 2022
|
Eylül 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
217.883
|
240.656
|
-9,46
|
46.991
|
26.163
|
79,61
|
Çin
|
123.499
|
213.107
|
-42,05
|
23.338
|
39.725
|
-41,25
|
Güney Kore
|
113.273
|
62.917
|
80,04
|
3.133
|
10.964
|
-71,42
|
Hindistan
|
20.021
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Hollanda
|
19.972
|
21.579
|
-7,45
|
1.596
|
1.549
|
3,03
|
Kazakistan
|
18.812
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Romanya
|
11.905
|
9.825
|
21,17
|
244
|
1.041
|
-76,56
|
Belçika
|
11.004
|
16.458
|
-33,14
|
984
|
1.896
|
-48,1
|
İtalya
|
4.501
|
7.386
|
-39,06
|
-
|
803
|
-
|
Fransa
|
4.168
|
2.656
|
56,93
|
272
|
752
|
-63,83
Türkiye'nin yılın ilk dokuz ayında en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: