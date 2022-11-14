Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Eylül döneminde %7,3 düştü

Pazartesi, 14 Kasım 2022 12:24:07 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı, aylık %6,4 artış ve yıllık %7,8 düşüşle 78.689 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %5,3 ve yıllık %17,9 düşüşle 75,04 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı yıllık %7,3 düşüşle 565.453 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %7,2 artışla 589,13 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %9,5 düşüşle 217.883 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 123.499 mt soğuk rulo sac ihraç eden Çin takip etti.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2022 Ocak-Eylül 2021 Yıllık değişim (%) Eylül 2022 Eylül 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 217.883 240.656 -9,46 46.991 26.163 79,61 Çin 123.499 213.107 -42,05 23.338 39.725 -41,25 Güney Kore 113.273 62.917 80,04 3.133 10.964 -71,42 Hindistan 20.021 - - - - - Hollanda 19.972 21.579 -7,45 1.596 1.549 3,03 Kazakistan 18.812 - - - - - Romanya 11.905 9.825 21,17 244 1.041 -76,56 Belçika 11.004 16.458 -33,14 984 1.896 -48,1 İtalya 4.501 7.386 -39,06 - 803 - Fransa 4.168 2.656 56,93 272 752 -63,83

Türkiye'nin yılın ilk dokuz ayında en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: