﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Eylül döneminde %7,3 düştü

Pazartesi, 14 Kasım 2022 12:24:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı, aylık %6,4 artış ve yıllık %7,8 düşüşle 78.689 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %5,3 ve yıllık %17,9 düşüşle 75,04 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı yıllık %7,3 düşüşle 565.453 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %7,2 artışla 589,13 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %9,5 düşüşle 217.883 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 123.499 mt soğuk rulo sac ihraç eden Çin takip etti.

Ocak-Eylül döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2022

Ocak-Eylül 2021

Yıllık değişim (%)

Eylül 2022

Eylül 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

217.883

240.656

-9,46

46.991

26.163

79,61

Çin

123.499

213.107

-42,05

23.338

39.725

-41,25

Güney Kore

113.273

62.917

80,04

3.133

10.964

-71,42

Hindistan

20.021

-

-

-

-

-

Hollanda

19.972

21.579

-7,45

1.596

1.549

3,03

Kazakistan

18.812

-

-

-

-

-

Romanya

11.905

9.825

21,17

244

1.041

-76,56

Belçika

11.004

16.458

-33,14

984

1.896

-48,1

İtalya

4.501

7.386

-39,06

-

803

-

Fransa

4.168

2.656

56,93

272

752

-63,83

Türkiye'nin yılın ilk dokuz ayında en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: soğuk rulo sac Soğuk Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de temel nihai mamul stokları Kasım başında %6,6 düştü

14 Kas | Çelik Haberler

ABD’de yassı mamul fiyatları hala dibi görmedi

14 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de yassı mamul fiyatları zayıf talep ve agresif ithalat teklifleri nedeniyle düştü

10 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yassı mamul fiyatları durgun piyasa nedeniyle hala esnek

07 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de temel nihai mamul stokları Ekim sonunda %3 düştü

04 Kas | Çelik Haberler

Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları zayıf talep ve sıcak rulo sac fiyatlarındaki düşüş nedeniyle biraz daha geriledi

02 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de ithal sıcak ve soğuk rulo sac fiyatları düşük yerel fiyatlara göre pek cazip değil

02 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

AB Çin ve Rusya’dan ithal soğuk rulo saca yönelik antidamping vergisini uzattı

31 Eki | Çelik Haberler

Hindistan’da yerel soğuk rulo sac fiyatları sabit fakat artış bekleniyor

31 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yassı mamul fiyatları kapasite kullanım oranlarının azalmasına rağmen düşüşünü sürdürüyor

31 Eki | Yassı Ürünler ve Slab