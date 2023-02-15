Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı 2022’de %13,5 düştü

Çarşamba, 15 Şubat 2023 11:11:48 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %31,3 artış ve yıllık %15 düşüşle 48.506 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %28,7 artış ve yıllık %37,8 düşüşle 38,81 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2022 yılında soğuk rulo sac ithalatı yıllık %13,5 düşüşle 687.574 mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri ise yıllık %8,7 düşüşle 692,16 milyon $ oldu.

Aynı dönemde Türkiye’nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %7,1 düşüşle 301.428 mt seviyesinde yer aldı. Rusya’yı, 126.695 mt soğuk rulo sac ihraç eden Güney Kore takip etti.

2022 yılında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir: