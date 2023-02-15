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Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı 2022’de %13,5 düştü

Çarşamba, 15 Şubat 2023 11:11:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin soğuk rulo sac ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %31,3 artış ve yıllık %15 düşüşle 48.506 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise aylık %28,7 artış ve yıllık %37,8 düşüşle 38,81 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2022 yılında soğuk rulo sac ithalatı yıllık %13,5 düşüşle 687.574 mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri ise yıllık %8,7 düşüşle 692,16 milyon $ oldu.

Aynı dönemde Türkiye’nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %7,1 düşüşle 301.428 mt seviyesinde yer aldı. Rusya’yı, 126.695 mt soğuk rulo sac ihraç eden Güney Kore takip etti.

2022 yılında Türkiye’nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

2022

2021

Yıllık değişim (%)

Aralık 2022

Aralık 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

301.428

324.539

-7,12

23.952

31.884

-24,88

Güney Kore

126.695

87.258

45,2

12.028

5.283

127,67

Çin

125.119

258.878

-51,67

-

9.296

-

Hollanda

23.860

26.660

-10,5

1.357

1.846

-26,49

Hindistan

20.166

826

2341,4

-

-

-

Kazakistan

18.812

6.056

210,63

-

888

-

Belçika

15.156

19.284

-21,41

2.099

582

260,65

Romanya

14.158

12.946

9,36

-

2.345

­-

İtalya

6.052

8.956

-32,43

1.550

710

118,31

Fransa

5.160

4.127

25,03

421

781

-46,09

 


Etiketler: Soğuk Sac soğuk rulo sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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