Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Haziran döneminde %8,4 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı, aylık %47,6 ve yıllık %1,6 artışla 63.169 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %47,4 ve yıllık %18,8 artışla 67,12 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Haziran döneminde, Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı yıllık %8,4 düşüşle 316.876 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %24,6 artışla 332,12 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %28,7 düşüşle 122.991 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 74.863 mt soğuk rulo sac ihraç eden Güney Kore takip etti.
Ocak-Haziran döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Haziran 2022
|
Ocak-Haziran 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Haziran 2022
|
Haziran 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
122.991
|
172.425
|
-28,67
|
7.430
|
12.252
|
-39,36
|
Güney Kore
|
74.863
|
31.882
|
134,81
|
32.875
|
4.275
|
669,01
|
Çin
|
34.685
|
75.444
|
-54,03
|
9.544
|
33.853
|
-71,81
|
Hindistan
|
19.821
|
-
|
-
|
3.432
|
-
|
-
|
Hollanda
|
14.646
|
16.253
|
-9,89
|
748
|
2.396
|
-68,78
|
Romanya
|
9.741
|
5.433
|
79,29
|
884
|
1.006
|
-12,13
|
Kazakistan
|
9.605
|
-
|
-
|
568
|
-
|
-
|
Belçika
|
8.152
|
11.525
|
-29,27
|
2.022
|
3.672
|
-44,93
|
İtalya
|
4.332
|
5.135
|
-15,64
|
2.342
|
260
|
800,77
|
Fransa
|
3.425
|
1.285
|
166,54
|
450
|
128
|
251,56
Türkiye'nin yılın ilk yarısında en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: