Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Haziran döneminde %8,4 düştü

Salı, 09 Ağustos 2022 11:45:55 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı, aylık %47,6 ve yıllık %1,6 artışla 63.169 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %47,4 ve yıllık %18,8 artışla 67,12 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Haziran döneminde, Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı yıllık %8,4 düşüşle 316.876 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %24,6 artışla 332,12 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %28,7 düşüşle 122.991 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 74.863 mt soğuk rulo sac ihraç eden Güney Kore takip etti.

Ocak-Haziran döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2022 Ocak-Haziran 2021 Yıllık değişim (%) Haziran 2022 Haziran 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 122.991 172.425 -28,67 7.430 12.252 -39,36 Güney Kore 74.863 31.882 134,81 32.875 4.275 669,01 Çin 34.685 75.444 -54,03 9.544 33.853 -71,81 Hindistan 19.821 - - 3.432 - - Hollanda 14.646 16.253 -9,89 748 2.396 -68,78 Romanya 9.741 5.433 79,29 884 1.006 -12,13 Kazakistan 9.605 - - 568 - - Belçika 8.152 11.525 -29,27 2.022 3.672 -44,93 İtalya 4.332 5.135 -15,64 2.342 260 800,77 Fransa 3.425 1.285 166,54 450 128 251,56

Türkiye'nin yılın ilk yarısında en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: