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Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Haziran döneminde %8,4 düştü

Salı, 09 Ağustos 2022 11:45:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı, aylık %47,6 ve yıllık %1,6 artışla 63.169 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %47,4 ve yıllık %18,8 artışla 67,12 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Haziran döneminde, Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı yıllık %8,4 düşüşle 316.876 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %24,6 artışla 332,12 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %28,7 düşüşle 122.991 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 74.863 mt soğuk rulo sac ihraç eden Güney Kore takip etti.

Ocak-Haziran döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2022

Ocak-Haziran 2021

Yıllık değişim (%)

Haziran 2022

Haziran 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

122.991

172.425

-28,67

7.430

12.252

-39,36

Güney Kore

74.863

31.882

134,81

32.875

4.275

669,01

Çin

34.685

75.444

-54,03

9.544

33.853

-71,81

Hindistan

19.821

-

-

3.432

-

-

Hollanda

14.646

16.253

-9,89

748

2.396

-68,78

Romanya

9.741

5.433

79,29

884

1.006

-12,13

Kazakistan

9.605

-

-

568

-

-

Belçika

8.152

11.525

-29,27

2.022

3.672

-44,93

İtalya

4.332

5.135

-15,64

2.342

260

800,77

Fransa

3.425

1.285

166,54

450

128

251,56

Türkiye'nin yılın ilk yarısında en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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