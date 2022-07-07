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Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %10,6 düştü

Perşembe, 07 Temmuz 2022 11:53:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %14,7 ve yıllık %10,8 düşüşle 42.808 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %14 düşüş ve yıllık %7,9 artışla 45,53 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %10,6 düşüşle 253.702 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %26,1 artışla 265 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %27,9 düşüşle 115.561 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 41.988 mt soğuk rulo ihraç eden Güney Kore takip etti.

Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mayıs 2022

Ocak-Mayıs 2021

Yıllık değişim (%)

Mayıs 2022

Mayıs 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

115.561

160.173

-27,85

12.830

21.923

-41,48

Güney Kore

41.988

27.607

52,09

16.173

12.349

30,97

Çin

25.141

41.590

-39,55

1.661

3.939

-57,83

Hindistan

16.389

-

-

475

-

-

Hollanda

13.897

13.857

0,29

4.338

1.198

262,1

Kazakistan

9.038

-

-

3.397

-

-

Romanya

8.857

4.427

100,07

900

2.181

-58,73

Belçika

6.131

7.853

-21,93

978

1.915

-48,93

Fransa

2.974

1.157

157,04

605

293

106,48

Almanya

2.203

1.427

54,38

204

327

-37,61

Türkiye'nin yılın ilk beş ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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