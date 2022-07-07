Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %10,6 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %14,7 ve yıllık %10,8 düşüşle 42.808 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %14 düşüş ve yıllık %7,9 artışla 45,53 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %10,6 düşüşle 253.702 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %26,1 artışla 265 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %27,9 düşüşle 115.561 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 41.988 mt soğuk rulo ihraç eden Güney Kore takip etti.
Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mayıs 2022
|
Ocak-Mayıs 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Mayıs 2022
|
Mayıs 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
115.561
|
160.173
|
-27,85
|
12.830
|
21.923
|
-41,48
|
Güney Kore
|
41.988
|
27.607
|
52,09
|
16.173
|
12.349
|
30,97
|
Çin
|
25.141
|
41.590
|
-39,55
|
1.661
|
3.939
|
-57,83
|
Hindistan
|
16.389
|
-
|
-
|
475
|
-
|
-
|
Hollanda
|
13.897
|
13.857
|
0,29
|
4.338
|
1.198
|
262,1
|
Kazakistan
|
9.038
|
-
|
-
|
3.397
|
-
|
-
|
Romanya
|
8.857
|
4.427
|
100,07
|
900
|
2.181
|
-58,73
|
Belçika
|
6.131
|
7.853
|
-21,93
|
978
|
1.915
|
-48,93
|
Fransa
|
2.974
|
1.157
|
157,04
|
605
|
293
|
106,48
|
Almanya
|
2.203
|
1.427
|
54,38
|
204
|
327
|
-37,61
Türkiye'nin yılın ilk beş ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: