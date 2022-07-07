Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %10,6 düştü

Perşembe, 07 Temmuz 2022 11:53:40 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %14,7 ve yıllık %10,8 düşüşle 42.808 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %14 düşüş ve yıllık %7,9 artışla 45,53 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %10,6 düşüşle 253.702 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %26,1 artışla 265 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %27,9 düşüşle 115.561 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 41.988 mt soğuk rulo ihraç eden Güney Kore takip etti.

Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mayıs 2022 Ocak-Mayıs 2021 Yıllık değişim (%) Mayıs 2022 Mayıs 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 115.561 160.173 -27,85 12.830 21.923 -41,48 Güney Kore 41.988 27.607 52,09 16.173 12.349 30,97 Çin 25.141 41.590 -39,55 1.661 3.939 -57,83 Hindistan 16.389 - - 475 - - Hollanda 13.897 13.857 0,29 4.338 1.198 262,1 Kazakistan 9.038 - - 3.397 - - Romanya 8.857 4.427 100,07 900 2.181 -58,73 Belçika 6.131 7.853 -21,93 978 1.915 -48,93 Fransa 2.974 1.157 157,04 605 293 106,48 Almanya 2.203 1.427 54,38 204 327 -37,61

Türkiye'nin yılın ilk beş ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: