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Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Mart döneminde %2,1 arttı

Salı, 17 Mayıs 2022 11:49:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %7,2 ve yıllık %21,6 artışla 58.757 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %0,8 ve yıllık %62,4 artışla 58,09 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mart döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %2,1 artışla 160.687 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %53,7 artışla 166,51 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %28,7 düşüşle 78.766 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 19.886 mt soğuk rulo ihraç eden Güney Kore takip etti.

Ocak-Mart döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2022

Ocak-Mart 2021

Yıllık değişim (%)

Mart 2022

Mart 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

78.766

110.411

-28,66

25.981

31.960

-18,71

Güney Kore

19.886

6.976

185,06

8.922

2.119

321,05

Çin

15.708

5.675

176,79

2.484

2.957

-16

Hindistan

11.555

-

-

11.554

-

-

Hollanda

7.186

9.504

-24,39

3.281

3.034

8,14

Romanya

6.735

1.243

441,83

1.705

102

1571,57

Kazakistan

5.640

-

-

-

-

-

Belçika

3.216

4.238

-24,12

1.455

1.050

38,57

Ukrayna

1.990

10.400

-80,87

-

4.413

-

Fransa

1.814

732

147,81

781

181

331,49

Türkiye'nin yılın ilk üç ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: soğuk haddelenmiş yassı ürünler Türkiye Avrupa çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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