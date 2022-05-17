Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Mart döneminde %2,1 arttı

Salı, 17 Mayıs 2022 11:49:01 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %7,2 ve yıllık %21,6 artışla 58.757 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %0,8 ve yıllık %62,4 artışla 58,09 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mart döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %2,1 artışla 160.687 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %53,7 artışla 166,51 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %28,7 düşüşle 78.766 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 19.886 mt soğuk rulo ihraç eden Güney Kore takip etti.

Ocak-Mart döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2022 Ocak-Mart 2021 Yıllık değişim (%) Mart 2022 Mart 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 78.766 110.411 -28,66 25.981 31.960 -18,71 Güney Kore 19.886 6.976 185,06 8.922 2.119 321,05 Çin 15.708 5.675 176,79 2.484 2.957 -16 Hindistan 11.555 - - 11.554 - - Hollanda 7.186 9.504 -24,39 3.281 3.034 8,14 Romanya 6.735 1.243 441,83 1.705 102 1571,57 Kazakistan 5.640 - - - - - Belçika 3.216 4.238 -24,12 1.455 1.050 38,57 Ukrayna 1.990 10.400 -80,87 - 4.413 - Fransa 1.814 732 147,81 781 181 331,49

Türkiye'nin yılın ilk üç ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: