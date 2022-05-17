Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Mart döneminde %2,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %7,2 ve yıllık %21,6 artışla 58.757 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %0,8 ve yıllık %62,4 artışla 58,09 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Mart döneminde, Türkiye’nin soğuk sac ithalatı yıllık %2,1 artışla 160.687 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %53,7 artışla 166,51 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %28,7 düşüşle 78.766 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 19.886 mt soğuk rulo ihraç eden Güney Kore takip etti.
Ocak-Mart döneminde, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mart 2022
|
Ocak-Mart 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Mart 2022
|
Mart 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
78.766
|
110.411
|
-28,66
|
25.981
|
31.960
|
-18,71
|
Güney Kore
|
19.886
|
6.976
|
185,06
|
8.922
|
2.119
|
321,05
|
Çin
|
15.708
|
5.675
|
176,79
|
2.484
|
2.957
|
-16
|
Hindistan
|
11.555
|
-
|
-
|
11.554
|
-
|
-
|
Hollanda
|
7.186
|
9.504
|
-24,39
|
3.281
|
3.034
|
8,14
|
Romanya
|
6.735
|
1.243
|
441,83
|
1.705
|
102
|
1571,57
|
Kazakistan
|
5.640
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Belçika
|
3.216
|
4.238
|
-24,12
|
1.455
|
1.050
|
38,57
|
Ukrayna
|
1.990
|
10.400
|
-80,87
|
-
|
4.413
|
-
|
Fransa
|
1.814
|
732
|
147,81
|
781
|
181
|
331,49
Türkiye'nin yılın ilk üç ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: