Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak ayında %40,3 düştü

Cuma, 12 Mart 2021 12:07:48 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %74,2 artış fakat yıllık %40,3 düşüşle 61.849 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %81,5 artış fakat yıllık %20,9 düşüşle 40,66 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %1,81 artışla 47.986 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 4.358 mt soğuk rulo ihraç eden Güney Kore takip etti.

Ocak ayında, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2021 Ocak 2020 Yıllık değişim (%) Rusya 47.986 47.135 1,81 Güney Kore 4.358 7.361 -40,80 Hollanda 2.506 3.426 -26,85 Belçika 1.900 22.816 -91,67 İtalya 1.865 1.417 31,62 Romanya 821 10.798 -92,40 İsveç 607 - - Ukrayna 569 6.207 -90,83 Avusturya 479 271 76,75 İspanya 276 372 -25,81

Ocak ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: