Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak ayında %40,3 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %74,2 artış fakat yıllık %40,3 düşüşle 61.849 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %81,5 artış fakat yıllık %20,9 düşüşle 40,66 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak ayında, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %1,81 artışla 47.986 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 4.358 mt soğuk rulo ihraç eden Güney Kore takip etti.
Ocak ayında, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
Ocak 2021
|
Ocak 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
47.986
|
47.135
|
1,81
|
Güney Kore
|
4.358
|
7.361
|
-40,80
|
Hollanda
|
2.506
|
3.426
|
-26,85
|
Belçika
|
1.900
|
22.816
|
-91,67
|
İtalya
|
1.865
|
1.417
|
31,62
|
Romanya
|
821
|
10.798
|
-92,40
|
İsveç
|
607
|
-
|
-
|
Ukrayna
|
569
|
6.207
|
-90,83
|
Avusturya
|
479
|
271
|
76,75
|
İspanya
|
276
|
372
|
-25,81
Ocak ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: