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Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak ayında %40,3 düştü

Cuma, 12 Mart 2021 12:07:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin soğuk sac ithalatı, aylık %74,2 artış fakat yıllık %40,3 düşüşle 61.849 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise aylık %81,5 artış fakat yıllık %20,9 düşüşle 40,66 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında, Türkiye'nin soğuk sac ithal ettiği ülkeler arasında birinci sırayı Rusya alırken, söz konusu ithalat yıllık %1,81 artışla 47.986 mt oldu. Rusya'yı aynı dönemde Türkiye'ye 4.358 mt soğuk rulo ihraç eden Güney Kore takip etti.

Ocak ayında, Türkiye'nin en çok soğuk sac ithal ettiği ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

Ocak 2021

Ocak 2020

Yıllık değişim (%)

Rusya

47.986

47.135

1,81

Güney Kore

4.358

7.361

-40,80

Hollanda

2.506

3.426

-26,85

Belçika

1.900

22.816

-91,67

İtalya

1.865

1.417

31,62

Romanya

821

10.798

-92,40

İsveç

607

-

-

Ukrayna

569

6.207

-90,83

Avusturya

479

271

76,75

İspanya

276

372

-25,81

Ocak ayında en çok soğuk sac ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


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