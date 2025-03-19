Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak’ta %118,1 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı aylık %20,8 ve yıllık %118,1 artışla 91.123 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %21,1 ve yıllık %75,9 artışla 59,68 milyon $ olarak kaydedildi.

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı - Ocak 2025

Aynı ayda, Türkiye 'nin en fazla soğuk rulo sac ithal ettiği ülke, 36.435 mt soğuk rulo sac ithalatı yapılan Güney Kore oldu. Güney Kore’yi Türkiye 'ye 17.719 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve 16.300 mt mt soğuk rulo sac ihraç eden Belçika takip etti.

Türkiye 'nin Ocak ayında en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2025 Ocak 2024 Yıllık değişim

(%) Güney Kore 36.435 3.997 811,6 Rusya 17.719 6.753 162,4 Belçika 16.300 2.785 485,3 Çin 9.725 11.725 -17,1 Fransa 3.106 1.985 56,5 İtalya 2.182 - - İspanya 1.816 6.909 -73,7 Hollanda 1.347 3.828 -64,8 İsveç 823 784 5 Avusturya 628 1.682 -62,7

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı dağılımı - Ocak 2025