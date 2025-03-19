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Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak’ta %118,1 yükseldi

Çarşamba, 19 Mart 2025 10:51:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı aylık %20,8 ve yıllık %118,1 artışla 91.123 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %21,1 ve yıllık %75,9 artışla 59,68 milyon $ olarak kaydedildi.

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı - Ocak 2025

Aynı ayda, Türkiye'nin en fazla soğuk rulo sac ithal ettiği ülke, 36.435 mt soğuk rulo sac ithalatı yapılan Güney Kore oldu. Güney Kore’yi Türkiye'ye 17.719 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve 16.300 mt mt soğuk rulo sac ihraç eden Belçika takip etti.

Türkiye'nin Ocak ayında en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 
 

Ocak 2025

Ocak 2024

Yıllık değişim
(%)

Güney Kore

36.435

3.997

811,6

Rusya

17.719

6.753

162,4

Belçika

16.300

2.785

485,3

Çin

9.725

11.725

-17,1

Fransa

3.106

1.985

56,5

İtalya

2.182

-

-

İspanya

1.816

6.909

-73,7

Hollanda

1.347

3.828

-64,8

İsveç

823

784

5

Avusturya

628

1.682

-62,7

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı dağılımı - Ocak 2025


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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