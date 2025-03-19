Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak’ta %118,1 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı aylık %20,8 ve yıllık %118,1 artışla 91.123 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %21,1 ve yıllık %75,9 artışla 59,68 milyon $ olarak kaydedildi.
Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı - Ocak 2025
Aynı ayda, Türkiye'nin en fazla soğuk rulo sac ithal ettiği ülke, 36.435 mt soğuk rulo sac ithalatı yapılan Güney Kore oldu. Güney Kore’yi Türkiye'ye 17.719 mt soğuk rulo sac ihraç eden Rusya ve 16.300 mt mt soğuk rulo sac ihraç eden Belçika takip etti.
Türkiye'nin Ocak ayında en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
Ülke
Miktar (mt)
Ocak 2025
Ocak 2024
Yıllık değişim
Güney Kore
36.435
3.997
811,6
Rusya
17.719
6.753
162,4
Belçika
16.300
2.785
485,3
Çin
9.725
11.725
-17,1
Fransa
3.106
1.985
56,5
İtalya
2.182
-
-
İspanya
1.816
6.909
-73,7
Hollanda
1.347
3.828
-64,8
İsveç
823
784
5
Avusturya
628
1.682
-62,7
Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı dağılımı - Ocak 2025