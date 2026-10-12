Ağustos ayındaki güçlü alımlar 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatını artıya taşıdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı Ağustos ayında aylık %7,4 ve yıllık %63,1 artışla 134.194 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %8,0 ve 2025 yılının Ağustos ayına kıyasla %53,9 artışla 89,52 milyon $ oldu.

2026'nın Ocak-Ağustos döneminde ise Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı yıllık %3,4 artışla 835.788 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %0,5 düşüşle 556,02 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithal ettiği ülke yıllık %31,9 artışla 246.420 mt ile Çin oldu. Çin'i, yıllık %9,6 düşüşle 229.704 mt soğuk haddelenmiş yassı çelik ihraç eden G. Kore ve %10,5 artışla 225.356 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Çin, Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en büyük soğuk haddelenmiş yassı çelik tedarikçisi konumunu korurken, Çin'den yapılan ithalat yıllık %31,9 artışla 246.420 mt'a yükseldi. Güney Kore'den ithalat %9,6 düşüşle 229.704 mt'a gerilerken, Rusya'dan yapılan ithalat %10,5 artışla 225.356 mt'a çıktı ve ilk iki tedarikçiyle arasındaki fark daraldı.

Avrupa kaynaklarında ayrışan görünüm devam etti. Fransa'dan ithalat %81,4 artışla 58.217 mt'a yükselirken, Belçika'dan ithalat %53,8 geriledi. İspanya, Hollanda ve Almanya'dan yapılan alımlar da sırasıyla %38,9, %45,7 ve %48,2 düşüş kaydetti.

Ağustos ayında ithalat güçlenerek yıllık %63,1 ve aylık %7,4 artışla 134.194 mt'a yükseldi. İthalat değeri de yıllık %53,9 artışla 89,52 milyon $ oldu. Ay içinde Çin'den ithalat %166,3, Rusya'dan ithalat %141,8, Fransa'dan ithalat %77,1 ve İspanya'dan ithalat %106,9 artarken, Güney Kore'den yapılan alımlar %22,5 geriledi. Genel olarak Ağustos ayındaki güçlü performans, Ocak-Temmuz dönemindeki sınırlı yıllık düşüşü tersine çevirerek Ocak-Ağustos döneminde toplam ithalatı yıllık %3,4 artışa taşıdı.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye'nin en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2026 Ocak-Ağustos 2025 Yıllık değişim

(%) Ağustos 2026 Ağustos 2025 Yıllık değişim

(%) Çin 246.420 186.889 31,9 39.542 14.850 166,3 G. Kore 229.704 254.107 -9,6 24.737 31.904 -22,5 Rusya 225.356 203.860 10,5 54.525 22.552 141,8 Fransa 58.217 32.100 81,4 6.485 3.662 77,1 Belçika 21.080 45.671 -53,8 2.432 3.183 -23,6 Avusturya 16.185 16.778 -3,5 506 1.380 -63,3 İspanya 15.181 24.839 -38,9 2.544 1.230 106,9 İsveç 7.516 8.678 -13,4 1.057 1.679 -37,0 Almanya 5.670 10.946 -48,2 1.109 879 26,2 Hollanda 5.528 10.172 -45,7 364 638 -42,9

Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalat dağılımı - Ocak-Ağustos 2026