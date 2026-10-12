 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ağustos...

Ağustos ayındaki güçlü alımlar 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatını artıya taşıdı

Pazartesi, 12 Ekim 2026 11:37:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı Ağustos ayında aylık %7,4 ve yıllık %63,1 artışla 134.194 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %8,0 ve 2025 yılının Ağustos ayına kıyasla %53,9 artışla 89,52 milyon $ oldu.

2026'nın Ocak-Ağustos döneminde ise Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı yıllık %3,4 artışla 835.788 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %0,5 düşüşle 556,02 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithal ettiği ülke yıllık %31,9 artışla 246.420 mt ile Çin oldu. Çin'i, yıllık %9,6 düşüşle 229.704 mt soğuk haddelenmiş yassı çelik ihraç eden G. Kore ve %10,5 artışla 225.356 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Çin, Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en büyük soğuk haddelenmiş yassı çelik tedarikçisi konumunu korurken, Çin'den yapılan ithalat yıllık %31,9 artışla 246.420 mt'a yükseldi. Güney Kore'den ithalat %9,6 düşüşle 229.704 mt'a gerilerken, Rusya'dan yapılan ithalat %10,5 artışla 225.356 mt'a çıktı ve ilk iki tedarikçiyle arasındaki fark daraldı.

Avrupa kaynaklarında ayrışan görünüm devam etti. Fransa'dan ithalat %81,4 artışla 58.217 mt'a yükselirken, Belçika'dan ithalat %53,8 geriledi. İspanya, Hollanda ve Almanya'dan yapılan alımlar da sırasıyla %38,9, %45,7 ve %48,2 düşüş kaydetti.

Ağustos ayında ithalat güçlenerek yıllık %63,1 ve aylık %7,4 artışla 134.194 mt'a yükseldi. İthalat değeri de yıllık %53,9 artışla 89,52 milyon $ oldu. Ay içinde Çin'den ithalat %166,3, Rusya'dan ithalat %141,8, Fransa'dan ithalat %77,1 ve İspanya'dan ithalat %106,9 artarken, Güney Kore'den yapılan alımlar %22,5 geriledi. Genel olarak Ağustos ayındaki güçlü performans, Ocak-Temmuz dönemindeki sınırlı yıllık düşüşü tersine çevirerek Ocak-Ağustos döneminde toplam ithalatı yıllık %3,4 artışa taşıdı.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye'nin en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Ağustos 2026 Ocak-Ağustos 2025 Yıllık değişim
(%)		 Ağustos 2026 Ağustos 2025 Yıllık değişim
(%)
Çin  246.420  186.889 31,9  39.542  14.850 166,3
G. Kore  229.704  254.107 -9,6  24.737  31.904 -22,5
Rusya  225.356  203.860 10,5  54.525  22.552 141,8
Fransa  58.217  32.100 81,4  6.485  3.662 77,1
Belçika  21.080  45.671 -53,8  2.432  3.183 -23,6
Avusturya  16.185  16.778 -3,5  506  1.380 -63,3
İspanya  15.181  24.839 -38,9  2.544  1.230 106,9
İsveç  7.516  8.678 -13,4  1.057  1.679 -37,0
Almanya  5.670  10.946 -48,2  1.109  879 26,2
Hollanda  5.528  10.172 -45,7  364  638 -42,9

Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalat dağılımı - Ocak-Ağustos 2026

Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,5 - 2 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
  6112-DC01
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,3 - 10 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,3 - 3 mm
Genişlik 200 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %3,4 geriledi

10 Eyl | Çelik Haberler

Güney Kore liderliğini korurken, Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı 2026'nın ilk yarısında sınırlı arttı

11 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı 2026'nın Ocak-Mayıs döneminde Çin ve Belçika’daki düşüşle %10,2 ...

13 Tem | Çelik Haberler

Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %6,6 düşerken, alımlar seçici hale ...

10 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı 2026’nın Ocak-Mart döneminde %7,9 geriledi, G. Kore en büyük ...

13 May | Çelik Haberler

Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %31,2 geriledi

10 Nis | Çelik Haberler

Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı 2026’nın Ocak ayında %32,6 düşüş kaydetti

12 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı 2025’te %29 yükseldi

11 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %44,6 arttı

14 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %40,8 yükseldi

10 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis