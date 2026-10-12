Ağustos ayındaki güçlü alımlar 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatını artıya taşıdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı Ağustos ayında aylık %7,4 ve yıllık %63,1 artışla 134.194 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %8,0 ve 2025 yılının Ağustos ayına kıyasla %53,9 artışla 89,52 milyon $ oldu.
2026'nın Ocak-Ağustos döneminde ise Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı yıllık %3,4 artışla 835.788 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %0,5 düşüşle 556,02 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye'nin en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithal ettiği ülke yıllık %31,9 artışla 246.420 mt ile Çin oldu. Çin'i, yıllık %9,6 düşüşle 229.704 mt soğuk haddelenmiş yassı çelik ihraç eden G. Kore ve %10,5 artışla 225.356 mt ihracat yapan Rusya takip etti.
Çin, Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en büyük soğuk haddelenmiş yassı çelik tedarikçisi konumunu korurken, Çin'den yapılan ithalat yıllık %31,9 artışla 246.420 mt'a yükseldi. Güney Kore'den ithalat %9,6 düşüşle 229.704 mt'a gerilerken, Rusya'dan yapılan ithalat %10,5 artışla 225.356 mt'a çıktı ve ilk iki tedarikçiyle arasındaki fark daraldı.
Avrupa kaynaklarında ayrışan görünüm devam etti. Fransa'dan ithalat %81,4 artışla 58.217 mt'a yükselirken, Belçika'dan ithalat %53,8 geriledi. İspanya, Hollanda ve Almanya'dan yapılan alımlar da sırasıyla %38,9, %45,7 ve %48,2 düşüş kaydetti.
Ağustos ayında ithalat güçlenerek yıllık %63,1 ve aylık %7,4 artışla 134.194 mt'a yükseldi. İthalat değeri de yıllık %53,9 artışla 89,52 milyon $ oldu. Ay içinde Çin'den ithalat %166,3, Rusya'dan ithalat %141,8, Fransa'dan ithalat %77,1 ve İspanya'dan ithalat %106,9 artarken, Güney Kore'den yapılan alımlar %22,5 geriledi. Genel olarak Ağustos ayındaki güçlü performans, Ocak-Temmuz dönemindeki sınırlı yıllık düşüşü tersine çevirerek Ocak-Ağustos döneminde toplam ithalatı yıllık %3,4 artışa taşıdı.
Yılın ilk sekiz ayında Türkiye'nin en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Ağustos 2026
|Ocak-Ağustos 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Ağustos 2026
|Ağustos 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Çin
|246.420
|186.889
|31,9
|39.542
|14.850
|166,3
|G. Kore
|229.704
|254.107
|-9,6
|24.737
|31.904
|-22,5
|Rusya
|225.356
|203.860
|10,5
|54.525
|22.552
|141,8
|Fransa
|58.217
|32.100
|81,4
|6.485
|3.662
|77,1
|Belçika
|21.080
|45.671
|-53,8
|2.432
|3.183
|-23,6
|Avusturya
|16.185
|16.778
|-3,5
|506
|1.380
|-63,3
|İspanya
|15.181
|24.839
|-38,9
|2.544
|1.230
|106,9
|İsveç
|7.516
|8.678
|-13,4
|1.057
|1.679
|-37,0
|Almanya
|5.670
|10.946
|-48,2
|1.109
|879
|26,2
|Hollanda
|5.528
|10.172
|-45,7
|364
|638
|-42,9
Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalat dağılımı - Ocak-Ağustos 2026