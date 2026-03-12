Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı 2026’nın Ocak ayında %32,6 düşüş kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı aylık %13 artış ve yıllık %32,6 düşüşle 69.547 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %11 artış ve yıllık %30,4 düşüşle 49,72 milyon $ olarak kaydedildi.
Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı - Son 12 ay
Aynı ayda, Türkiye'nin en fazla soğuk haddelenmiş yassı çelik ithal ettiği ülke, %26,1 düşüşle 30.702 mt soğuk rulo sac ithalatı yapılan Güney Kore oldu. Güney Kore’yi Türkiye'ye %48,3 artışla 15.572 mt malzeme ihraç eden Çin ve %61,9 düşüşle 7.019 mt soğuk haddelenmiş yassı çelik ihraç eden Belçika takip etti.
Türkiye'nin Ocak ayında en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak 2026
|Ocak 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Güney Kore
|30.702
|41.548
|-26,1
|Çin
|15.572
|10.497
|48,3
|Rusya
|7.019
|18.413
|-61,9
|Fransa
|5.485
|5.278
|3,9
|Belçika
|3.531
|17.198
|-79,5
|Avusturya
|2.702
|2.318
|16,6
|İsveç
|1.201
|909
|32,2
|İspanya
|903
|2.056
|-56,1
|İtalya
|755
|2.182
|-65,4
|Almanya
|742
|531
|39,8
Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı dağılımı - Ocak 2026