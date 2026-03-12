Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı 2026’nın Ocak ayında %32,6 düşüş kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı aylık %13 artış ve yıllık %32,6 düşüşle 69.547 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %11 artış ve yıllık %30,4 düşüşle 49,72 milyon $ olarak kaydedildi.

Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı - Son 12 ay

Aynı ayda, Türkiye 'nin en fazla soğuk haddelenmiş yassı çelik ithal ettiği ülke, %26,1 düşüşle 30.702 mt soğuk rulo sac ithalatı yapılan Güney Kore oldu. Güney Kore’yi Türkiye 'ye %48,3 artışla 15.572 mt malzeme ihraç eden Çin ve %61,9 düşüşle 7.019 mt soğuk haddelenmiş yassı çelik ihraç eden Belçika takip etti.

Türkiye 'nin Ocak ayında en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2026 Ocak 2025 Yıllık değişim

(%) Güney Kore 30.702 41.548 -26,1 Çin 15.572 10.497 48,3 Rusya 7.019 18.413 -61,9 Fransa 5.485 5.278 3,9 Belçika 3.531 17.198 -79,5 Avusturya 2.702 2.318 16,6 İsveç 1.201 909 32,2 İspanya 903 2.056 -56,1 İtalya 755 2.182 -65,4 Almanya 742 531 39,8

Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı dağılımı - Ocak 2026