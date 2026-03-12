 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı 2026’nın Ocak ayında %32,6 düşüş kaydetti

Perşembe, 12 Mart 2026 10:48:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı aylık %13 artış ve yıllık %32,6 düşüşle 69.547 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %11 artış ve yıllık %30,4 düşüşle 49,72 milyon $ olarak kaydedildi.

Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı - Son 12 ay

Aynı ayda, Türkiye'nin en fazla soğuk haddelenmiş yassı çelik ithal ettiği ülke, %26,1 düşüşle 30.702 mt soğuk rulo sac ithalatı yapılan Güney Kore oldu. Güney Kore’yi Türkiye'ye %48,3 artışla 15.572 mt malzeme ihraç eden Çin ve %61,9 düşüşle 7.019 mt soğuk haddelenmiş yassı çelik ihraç eden Belçika takip etti.

Türkiye'nin Ocak ayında en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)    
  Ocak 2026 Ocak 2025 Yıllık değişim
(%)
Güney Kore 30.702  41.548  -26,1
Çin 15.572  10.497  48,3
Rusya 7.019  18.413  -61,9
Fransa 5.485  5.278  3,9
Belçika 3.531  17.198  -79,5
Avusturya 2.702  2.318  16,6
İsveç 1.201  909  32,2
İspanya 903  2.056  -56,1
İtalya 755  2.182  -65,4
Almanya 742  531  39,8

Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı dağılımı - Ocak 2026


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı 2025’te %29 yükseldi

11 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %44,6 arttı

14 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %40,8 yükseldi

10 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %38,7 artış kaydetti

14 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %42,3 yükseldi

13 Eki | Çelik Haberler

Dahilde İşleme Rejimi izin belgesi sürelerinde değişikliğe gidildi

18 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %52,5 yükseldi

12 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı 2025’in ilk yarısında %33,5 yükseldi

13 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye Katar’dan ithal birçok çelik ürününe yönelik gümrük vergisini sıfırlayacak

31 Tem | Çelik Haberler

Türkiye’nin soğuk rulo sac ithalatı 2025'in Ocak-Mayıs döneminde %22,1 artış kaydetti

10 Tem | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,3 - 3 mm
Genişlik:  200 - 1.500 mm
Rulo:   R
MİPAR METAL
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,5 mm
6112
ACARSAN CELIK MERKEZI SAN TIC LTD. STI.
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,6 mm
1110
ACARSAN CELIK MERKEZI SAN TIC LTD. STI.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis