Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %3,4 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk rulo sac ithalatı Temmuz ayında aylık %33,1 düşüş ve yıllık %21,4 düşüşle 124.935 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %27,2 düşüş ve 2025 yılının Temmuz ayına kıyasla %24,5 düşüşle 82,88 milyon $ oldu.

2026'nın Ocak-Temmuz döneminde ise Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı yıllık %3,4 düşüşle 701.554 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %6,8 düşüşle 466,48 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %20,3 artışle 206.878 mt ile Çin oldu. Çin'i, yıllık %7,8 düşüşle 204.967 mt soğuk rulo sac ihraç eden G. Kore ve %5,8 düşüşle 170.792 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye'nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2026 Ocak-Temmuz 2025 Yıllık değişim

(%) Temmuz 2026 Temmuz 2025 Yıllık değişim

(%) Çin 206.878 172.040 20,3 61.780 54.958 12,4 G. Kore 204.967 222.202 -7,8 20.526 40.478 -49,3 Rusya 170.792 181.308 -5,8 23.272 40.458 -42,5 Fransa 51.732 28.438 81,9 7.599 4.573 66,2 Belçika 18.648 42.488 -56,1 2.931 3.637 -19,4 Avusturya 15.679 15.398 1,8 2.126 2.024 5,0 İspanya 12.637 23.609 -46,5 3.201 5.652 -43,4 İsveç 6.459 6.999 -7,7 859 1.589 -46,0 Hollanda 5.163 9.534 -45,8 312 1.356 -77,0 Almanya 4.561 10.067 -54,7 876 3.146 -72,2

Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Temmuz 2026