Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %3,4 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk rulo sac ithalatı Temmuz ayında aylık %33,1 düşüş ve yıllık %21,4 düşüşle 124.935 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %27,2 düşüş ve 2025 yılının Temmuz ayına kıyasla %24,5 düşüşle 82,88 milyon $ oldu.
2026'nın Ocak-Temmuz döneminde ise Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı yıllık %3,4 düşüşle 701.554 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %6,8 düşüşle 466,48 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye'nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %20,3 artışle 206.878 mt ile Çin oldu. Çin'i, yıllık %7,8 düşüşle 204.967 mt soğuk rulo sac ihraç eden G. Kore ve %5,8 düşüşle 170.792 mt ihracat yapan Rusya takip etti.
Yılın ilk yedi ayında Türkiye'nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Temmuz 2026
|Ocak-Temmuz 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Temmuz 2026
|Temmuz 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Çin
|206.878
|172.040
|20,3
|61.780
|54.958
|12,4
|G. Kore
|204.967
|222.202
|-7,8
|20.526
|40.478
|-49,3
|Rusya
|170.792
|181.308
|-5,8
|23.272
|40.458
|-42,5
|Fransa
|51.732
|28.438
|81,9
|7.599
|4.573
|66,2
|Belçika
|18.648
|42.488
|-56,1
|2.931
|3.637
|-19,4
|Avusturya
|15.679
|15.398
|1,8
|2.126
|2.024
|5,0
|İspanya
|12.637
|23.609
|-46,5
|3.201
|5.652
|-43,4
|İsveç
|6.459
|6.999
|-7,7
|859
|1.589
|-46,0
|Hollanda
|5.163
|9.534
|-45,8
|312
|1.356
|-77,0
|Almanya
|4.561
|10.067
|-54,7
|876
|3.146
|-72,2
Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Temmuz 2026