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Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %3,4 geriledi

Perşembe, 10 Eylül 2026 09:39:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk rulo sac ithalatı Temmuz ayında aylık %33,1 düşüş ve yıllık %21,4 düşüşle 124.935 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %27,2 düşüş ve 2025 yılının Temmuz ayına kıyasla %24,5 düşüşle 82,88 milyon $ oldu.

2026'nın Ocak-Temmuz döneminde ise Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı yıllık %3,4 düşüşle 701.554 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %6,8 düşüşle 466,48 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok soğuk rulo sac ithal ettiği ülke yıllık %20,3 artışle 206.878 mt ile Çin oldu. Çin'i, yıllık %7,8 düşüşle 204.967 mt soğuk rulo sac ihraç eden G. Kore ve %5,8 düşüşle 170.792 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye'nin en çok soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Temmuz 2026 Ocak-Temmuz 2025 Yıllık değişim
(%)		 Temmuz 2026 Temmuz 2025 Yıllık değişim
(%)
Çin  206.878   172.040  20,3  61.780   54.958  12,4
G. Kore  204.967   222.202  -7,8  20.526   40.478  -49,3
Rusya  170.792   181.308  -5,8  23.272   40.458  -42,5
Fransa  51.732   28.438  81,9  7.599    4.573   66,2
Belçika  18.648   42.488  -56,1  2.931    3.637   -19,4
Avusturya  15.679   15.398  1,8  2.126    2.024   5,0
İspanya  12.637   23.609  -46,5  3.201    5.652   -43,4
İsveç  6.459    6.999   -7,7  859   1.589   -46,0
Hollanda  5.163    9.534   -45,8  312   1.356   -77,0
Almanya  4.561    10.067  -54,7  876   3.146   -72,2

Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Temmuz 2026

Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,3 - 3 mm
Genişlik 200 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
Teklifi Gör

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,7 - 2 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
Teklifi Gör

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,4 - 2,5 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

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