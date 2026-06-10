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Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %6,6 düşerken, alımlar seçici hale geldi

Çarşamba, 10 Haziran 2026 11:00:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı Nisan ayında aylık %21,2 ve yıllık %2,8 düşüşle 81.098 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %16,5 ve 2025 yılının Nisan ayına kıyasla %4,1 düşüşle 57,44 milyon $ oldu.

Yılın ilk dört ayında ise Türkiye'nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı yıllık %6,6 düşüşle 312.173 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %7,3 düşüşle 218,78 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithal ettiği ülke yıllık %13,1 artışla 125.295 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore’yi, yıllık %6,5 düşüşle 67.018 mt ile Rusya ve yıllık %22,6 düşüşle 49.695 mt ile Çin takip etti.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla listenin alt sıralarında daha fazla hareketlilik var. Fransa’nın %120,4 artışla dördüncü sıraya yükselmesi, Avrupa çıkışlı ürünlerin belirli kalite ve teslimat ihtiyaçlarında hâlâ tercih edildiğini gösterirken, Belçika ve İspanya’da belirgin düşüşler görüldü. Geçen yıl ilk 10’da yer alan Mısır ve İngiltere bu yıl listenin dışında kalırken, İsveç ve Almanya ilk 10’a girdi. Toplam tonaj tarafında ise Ocak-Nisan ithalatı yıllık %6,6 düşüşle 312.173 mt’a geriledi. Nisan ayındaki 81.098 mt’luk ithalat hem aylık %21,2 hem de yıllık %2,8 düşüşe işaret ediyor. Bu nedenle veriler keskin bir talep çöküşünden çok, fiyat, menşe, vergi riski ve teslimat koşullarına göre daha seçici hale gelen bir ithalat piyasasına işaret ediyor. SteelOrbis’in Ocak-Mart verilerinde de Güney Kore, Rusya ve Çin’in ilk üç sıradaki yerini koruduğu, ancak Çin’den yapılan ithalatın gerilediği görülüyordu.

Yılın ilk dört ayında Türkiye’nin en çok soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Nisan 2026 Ocak-Nisan 2025 Yıllık değişim
(%)		 Nisan 2026 Nisan 2025 Yıllık değişim
 (%)
Güney Kore 125.295  110.818  13,1 26.821  22.897  17,1
Rusya 67.018  71.661  -6,5 19.089  22.615  -15,6
Çin 49.695  64.175  -22,6 17.965  19.848  -9,5
Fransa 29.566  13.412  120,4 8.257  3.191  158,8
Belçika 10.547  31.751  -66,8 1.858  5.053  -63,2
Avusturya 9.272  9.180  1 1.745  2.380  -26,7
İspanya 8.437  11.816  -28,6 2.047  4.112  -50,2
Hollanda 3.863  5.113  -24,4 1.157  1.529  -24,3
İsveç 3.728  2.828  31,8 1.104  407  170,9
Almanya 2.473  2.355  5 575  786  -26,8

Türkiye’nin soğuk haddelenmiş yassı çelik ithalat dağılımı - Ocak-Nisan 2026


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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